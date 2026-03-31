Komvux Östersund

Vill du göra verklig skillnad i människors liv - med framtid, utbildning och yrke i fokus? Som SFI-coach hos oss får du kombinera coachning och kreativt tänkande i en varm, prestigelös och nyfiken miljö.
Vi är en ideell, icke vinstdrivande stiftelse inom folkbildning och vuxenutbildning. Vi är politiskt obundna och fristående från religion och fackliga intressen. Vår övertygelse är enkel: alla har rätt till kunskap, utveckling och ett rikare liv - oavsett bakgrund eller startpunkt.
Om rollenSom SFI-soach stöttar du vuxna deltagare som lär sig svenska - för att finna vägen in i samhälle och arbetsliv. Du jobbar nära deltagarna, följer deras utveckling och hjälper dem att skapa en trygg och tydlig struktur i vardagen.
Du kommer bland annat att:
Coacha deltagare i studieteknik, motivation, mål och vägen vidare mot jobb eller studier
Driva och leda arbetet med kollaborativa övningar/projekt så att eleverna kan utvecklas inom kultur, demokrati och arbetsliv
Samarbeta med kollegor i arbetslaget och bidra till en inkluderande, lugn och inspirerande lärmiljö
Dokumentera deltagarnas utveckling och följa upp studieresultat på ett strukturerat sätt
Den vi söker
Vi söker dig som gillar kombinationen av struktur och flexibilitet, och som trivs med att coacha och stötta.
För att trivas och lyckas i rollen ska du ha:
Eftergymnasial utbildning, gärna akademisk examen inom relevant område, t.ex. journalistik, språk eller pedagogik.
Erfarenhet av att handleda och coacha SFI-elever, med tydligt fokus på yrkesspråk och språkutveckling i arbetslivet.
Dokumenterad erfarenhet av coachande och vägledande arbete med vuxna, exempelvis från Arbetsförmedlingen.
Erfarenhet från mediabranschen och/eller journalistik, med förmåga att skapa och utveckla mediainriktade grupper och projekt.
God digital kompetens och erfarenhet av digitala mötes- och utbildningsplattformar.
Vana av samarbete i team och med externa aktörer såsom myndigheter och arbetsmarknadens parter.
Stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av att anpassa och förklara texter för olika målgrupper.
Erfarenhet av att stödja och motivera människor till eget lärande, ansvarstagande och projektarbete.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt dokumenterad vana av arbete i olika IT-system.
Det är ett extra plus om du:
Har erfarenhet av coachning, studie- och yrkesvägledning eller liknande stödjande roll
Erfarenhet av att arbeta med projekt kopplade till branschspecifika områden eller samverkan med myndigheter.
Erfarenhet av att arbeta med olika digitala lärplattformar och bidra i diskussioner om deras användning och utveckling.
Intresse och förmåga att driva värdegrundsarbete, demokrati och elevinflytande i skolan.
Har erfarenhet av folkbildning, studieförbund eller ideell sektor
Har arbetat med deltagare med olika språklig, kulturell eller utbildningsmässig bakgrund
Är van att jobba självständigt men också i tätt samarbete med ett arbetslag
Att jobba hos oss
Här får du inte bara ett jobb - du får vara med och påverka människors framtid, på riktigt. Vi är en nationell aktör med lokal förankring, där samarbete, gemensamt ansvar och humor i vardagen uppskattas.
Hos oss får du:
Flexibla arbetstider (dag, kväll och ibland helg)
Möjlighet till olika anställningsformer över tid: timanställning, sommarvikariat, provanställning eller deltid tillsvidare
Ersättning baserad på studietimme vid objektanställning eller kursbaserad anställning
Planera undervisningen i nära samverkan med ansvarig personal
En inkluderande arbetsmiljö där människors lika värde och rätt till kunskap alltid är i centrum
Om anställningen
Tjänsten som SFI-coach är en heltidstjänst, tillträde sker efter överenskommelse
Arbetstiden är förlagd främst dagtid, men viss kvällstid kan förekomma utifrån verksamhetens behov.
Urval sker löpande, så vänta inte för länge om du känner att rollen som SFI coach i Östersund passar dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Verksamhetschef
Caroline Klintenberg caroline.klintenberg@folkuniversitetet.se 063-151070 Jobbnummer
9830983