Komprimatorbil med kran
Metallteknik & Containerservice Sweden AB / Fordonsförarjobb / Lomma Visa alla fordonsförarjobb i Lomma
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Vi söker nu en ny kollega, till vår komprimatorbil med kran, meriterande att kunna kombinera med liftdumper och lastväxlare.
Endast ansökningar med körkorts behörighet C-CE beaktas.
Vi söker dig som är positiv, självgående och kan ha många bollar i luften.
Omgående tillsättning.
Arbetstid 7-16, övertid förekommer.
Utgångspunkt: Bjärred
Meriterande: CE & Adr
Krav: Tidigare erfarenhet,YKB, Förarkort,krankort
All ansökan genom cv till mail, märk ämnet med vilken tjänst du söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: kontor@containerservice.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallteknik & Containerservice Sweden AB
(org.nr 559048-5412)
Flädie Kanik (visa karta
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237 91 BJÄRRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9954216