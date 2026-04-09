Kompositmaterialingenjör inom tillverkning
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du får en central roll i ett Material & Process-team som arbetar med att införa nya material, utveckla materielsystem och stärka processerna bakom tekniskt avancerade produkter. Här blir du en viktig länk mellan produktutveckling, tillverkning och leverantörer, med särskilt fokus på kompositområdet.
Rollen är bred och kombinerar materialkunskap, processutveckling och kvalitetsfrågor. Du arbetar nära specialister inom flera produktområden och bidrar både i det dagliga utvecklingsarbetet och i den långsiktiga teknikutvecklingen. Det kan även förekomma resor och arbete hos underleverantörer. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med avancerade kompositer i en miljö där ditt arbete får tydlig påverkan på framtida produktutveckling.
ArbetsuppgifterDu arbetar med tillverkningsprocesser inom kompositområdet och bidrar i frågor som rör kvalitet och förbättringar.
Du samarbetar nära leverantörer för att utveckla, säkra och följa upp processer och materialval.
Du stöttar produktutveckling genom hela kedjan, från koncept och systemkonstruktion till verifiering och leverans.
Du planerar, medverkar i och genomför provningskampanjer.
Du tar fram material- och processpecifikationer som stödjer utveckling och industrialisering.
Du bidrar till och driver teknikutveckling inom avancerade kompositer tillsammans med specialistgruppen.
KravMinst 3 års erfarenhet av arbete med komposittillverkning.
Högskoleutbildning inom fiberkompositer eller motsvarande relevant område.
Goda kunskaper inom komposittillverkning.
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från flygindustrin.
Praktisk erfarenhet av materialprovning.
Erfarenhet av produktutveckling inom industrin.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537994-1937519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
