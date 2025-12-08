Kompositingenjörer inom beräkning och metodutveckling
2025-12-08
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer vara en del av vårt nystartade team som ansvarar för beräkningsmetoder och verifiering av framför allt kompositmaterial och kompositstrukturer. Vårt uppdrag är att vara bryggan mellan den fysiska världen och den digitala värden. Genom ditt uppdrag kommer du utgöra en stark röst i den fortsatta utvecklingen av Saabs världsledande produkter inom radar.
Metodteamet är en del i vår sektion "Advanced Composite Engineering" som stöttar samtliga produktområden inom den flygande, marina och landbaserade domänen som utvecklas på Saab Surveillance. Sektionen jobbar brett med kompositer - allt från tillverkning, reparation, materialkvalificering till beräkningsmetodik. Just nu händer det väldigt mycket hos oss på kompositområdet med flera spännande satsningar där verifieringsmetodiker kommer att vara centrala.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
* Arbeta med metoder för att översätta materialprovningsdata till designdata
* Stötta produktutvecklingen i alla faser, främst inom verifiering av kompositstrukturer
* Arbeta med provningskampanjer
* Arbeta med beräkningsmetodik, främst på kompositsidan.
* Bidra till och driva teknikutveckling inom företaget
Vi erbjuder dig goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss och att arbeta med den senaste tekniken. Din vilja till utveckling och dina personliga egenskaper väger tungt.
Din roll
Detta arbete utförs självständigt, men i en sammansvetsad grupp. Du bör därför vara en person som trivs i ett team som tillsammans styr och fördelar arbete inom gruppen samt ha ett eget driv och vilja att lyckas och ta dina uppgifter i mål. Vi tror att du identifierar dig med egenskaper som god kommunikationsförmåga, flexibilitet och samarbetsvilja.
Vi söker dig som är nyutexaminerad ingenjör, eller har något år i arbetslivet, som är intresserad av att gräva ner sig i detaljer kring kompositmodellering samt att bygga avancerade FEM-modeller. Det är en unik möjlighet för någon tidigt i sitt yrkesliv att få handledning och vara delaktigt i ett så kompetent team. Vi riktar även en stark uppmuntran till dig som har längre erfarenhet att söka, då ser att du kan bidra med värdefull kunskap, och tidigare erfarenheter inom beräkningsmetodik av mer fundamental karaktär såsom materialmodellering och modellering av tex lim- och skruvförband.
Vi söker 2 stycken nya kollegor med denna annons. Vi växer och söker nu dig som, oavsett oavsett lång eller kortare tidigare erfarenhet, vill vara med på resan att bygga team samt ett nytt ramverk av beräknings- och verifieringsmetoder. Placeringsort är Lackarebäck, Mölndal. Publiceringsdatum2025-12-08Profil
* Goda kunskaper inom kompositer i allmänhet. Har du även erfarenhet från flygindustrin är det meriterande.
* Goda kunskaper inom FEM och metodutveckling.
* Vi tror att du har en universitetsexamen inom fiberkompositer och FEM.
* Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
* Praktisk erfarenhet av arbete med komposittillverkning och materialprovning samt produktutveckling inom industrin är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
