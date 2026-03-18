Komponentmontör till Knorr-Bremse
2026-03-18
Komponentmontör till Knorr-Bremse - Gör skillnad varje dag
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad?
I vår serviceverksamhet handlar jobbet om mer än demontering och montering, det handlar om att säkerställa att våra kunders tåg hålls rullande och bidra till säkra transporter i hela Europa.
Som en del av vårt team blir du en viktig länk i ett flöde som påverkar tusentals resenärer och godstransporter. Här får du möjlighet att kombinera praktiskt arbete med tekniska moment, utveckla din kompetens och arbeta i en miljö där samarbete och ansvar är centrala värden. Om du uppskattar att ta ansvar, arbeta tillsammans med andra och se konkreta resultat av ditt arbete, då är du rätt person för oss på Knorr-Bremse.
Vi söker nu komponentmontörer till vår serviceverksamhet i Lund. Hos oss får du lära dig hur bromssystemen på tåg är uppbyggda och bidra till att skapa säkra och hållbara transportlösningar. Du kommer att arbeta med demontering, montering och slutprovning av bromskomponenter i olika produktionslinjer.
Arbetet kräver att du kan läsa ritningar och att du är noggrann med en stark känsla för kvalitet. Det är meriterande om du har erfarenhet från montering och underhållsarbete, gärna inom pneumatik eller hydraulik, samt om du har arbetat i team tidigare. Vana vid momentdragning och användning av limmet Loctite är också önskvärt.
Som person är du positiv, flexibel och ordningsam. Du motiveras av att lära dig nya saker och har en god samarbetsförmåga. Du vågar fråga när du behöver stöd och bidrar med ditt bästa för att uppnå produktionens mål. Vi värdesätter serviceinriktning, struktur och initiativförmåga, och vi tror att du trivs med att arbeta i team där alla hjälps åt för att nå gemensamma resultat. Hos Knorr-Bremse blir du en del av ett engagerat team där vi värdesätter kvalitet, samarbete och utveckling.
Vi erbjuder både visstidsanställning till ett längre projekt men också tillsvidareanställning. Vi har kollektivavtal Teknikavtalet - IF Metall. Till vår verksamhet i Lund finns det möjlighet att åka med kollektivtrafik.
Vidare erbjuds du friskvårdsbidrag, frukost varje morgon och stora utvecklingsmöjligheter. Arbetet är förlagt på dagtid, måndag till fredag, med möjlighet till flextid.
Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du ansöker snarast, dock senast söndag den 12 april 2026.
Observera att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar via e-post.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Frida Dahlqvist, HR Generalist, på frida.dahlqvist@knorr-bremse.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Knorr-Bremse Rail Systems Sweden AB
226 60 LUND
HR-Generalist
Frida Dahlqvist frida.dahlqvist@knorr-bremse.com
