Komponentingenjör
2026-01-26
Företaget är en världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel och har kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik bransch.Om tjänsten
Som Komponentingenjör blir du en viktig del av ett tekniskt utvecklingsteam med fokus på kvalitet och långsiktighet. Rollen är central i arbetet med att säkerställa att konstruktörer och utvecklingsteam har tillgång till rätt komponenter för att kunna realisera tekniska lösningar med höga krav på funktion och tillförlitlighet.
Arbetet omfattar hantering av komponenter inom flera områden, exempelvis elektronik och mekanik. Du ansvarar för att identifiera, strukturera och underhålla komponenter i komponentdatabas samt säkerställa att artikelnummer, dokumentation och teknisk information är korrekt och uppdaterad. Rollen innebär även nära samarbete med leverantörer och interna intressenter samt ett kontinuerligt förbättringsarbete av arbetssätt och processer kopplat till komponenthantering.
Här erbjuds en stabil och utvecklande miljö där teknik, struktur och samarbete står i fokus. Det finns goda möjligheter att fördjupa din kompetens och ta ett större ansvar över tid.
Din kompetens
Erfarenhet från en liknande roll inom komponenthantering eller teknisk support.
Högskoleutbildning inom maskin-, elektronik- eller mekanikingenjör eller annan likvärdig utbildning.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping/Huskvarna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
