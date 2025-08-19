Komponentingenjör
NDP IT AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-08-19
Vi söker nu en komponentingenjör till ett uppdrag i Karlskrona. I denna roll kommer du främst arbeta med att utveckla och förvalta komponenter och komponentbibliotek.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Uppdraget
Det förvaltas ett antal tusen komponenter i komponentbiblioteket som varje vecka blir några fler baserat på förfrågningar från övriga verksamheten. Vidare kommer du förvalta standard och upprätthålla kunskap om för verksamheten giltiga och tillämpbara internationella och nationella standarder samt bistår med kompetens inom standardområdet.
Idag består teamet av fyra komponent- och standardingenjörer. Förutom komponenthantering arbetar sektionen även med standarder, standardisering, rörspecifikationer, ritningsaktivering 3D CAD och genomför utvalda punktinsatser.
Din Profil
• Erfarenhet av PTC Creo Parametric och Windchill är extra intressant
• Erfarenhet av standardarbete och standardmateriel enligt ett metodiskt arbetssätt, i en verksamhet som konstruerar, tillverkar och underhåller industriprodukter
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
• God vana vid Officepaketet
• Erfarenhet av arbete i produkt- eller artikeldatasystem
• Arbetet som komponentingenjör kräver att du är strukturerad, noggrann och har öga för detaljer.
• God datorvana, kunskap och tidigare erfarenhet inom komponenthantering
Önskad kompetens
• Erfarenhet av designarbete med ytfartygskomponenter
• Kunskap om standarder (DNV, RSK, EN, o dyl) kring typiska ytfartygskomponenter
• Gärna högskoleingenjörsexamen
Erfarenhet av nationell/internationell standard och/eller av tätt samarbete med inköp och leverantörsmarknaden
