Kompislandet i Avesta söker leklandsvärdar
2025-09-09
iKon Rekrytering AB är det personliga rekryteringsföretaget som utgår från Sala. Vi är verksamma inom flera kompetensområden och i hela Sverige. Vi ser att alla har en plats på arbetsmarknaden och arbetar tätt i samarbete med våra kunder för att hitta rätt talang till just deras team.
Jobba som Leklandsvärd på Kompislandet i Avesta!
Kompislandet är Avestas första och enda lekland - en färgsprakande mötesplats där barn och unga får springa, leka och skratta loss i klätterställningar, trampoliner, hinderbanor och många andra spännande aktiviteter.
Hos oss finns också ett café där vi serverar allt från enklare mat och fika till snacks och godis. Vi är stället där barn skapar minnen för livet och där nya vänskaper föds - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt glada team!
Din roll som leklandsvärd
Som leklandsvärd är du en av våra viktigaste ansikten utåt. Du ser till att både barn och vuxna får en trygg, rolig och minnesvärd upplevelse hos oss. Arbetsuppgifterna är varierande och du får chansen att utvecklas inom flera områden:
Ta emot våra gäster och ge service i världsklass
Arbeta i kassan och hantera bokningar
Förbereda och servera mat, fika och dryck i caféet
Vara med och arrangera oförglömliga barnkalas
Engagera dig i barnens lek och se till att de har kul på ett säkert sätt
Hålla anläggningen fräsch och välkomnande genom kontinuerlig städning
Arbetstider
Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helger - perfekt för dig som studerar eller vill ha ett roligt extrajobb vid sidan om.
Vi söker dig som...
Är mellan 16-21 år
Har ett positivt och utåtriktat sätt och gillar att möta nya människor
Är ansvarstagande, flexibel och gillar att arbeta i ett högt tempo
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Har tidigare erfarenhet av gymnastik, barnverksamhet eller liknande (meriterande)
Har jobbat inom café/restaurang eller kundservice (meriterande)
Anställningsvillkor
Timanställning med individuell lönesättning
Introduktion och upplärning ges på plats
Möjlighet att växa med oss när vi utvecklar verksamheten vidare
Varför jobba hos oss?
På Kompislandet blir du en del av ett ungt, engagerat och familjärt team där vi har kul på jobbet och gör skillnad för barn och familjer varje dag. Du får chansen att kombinera ansvar och service med lek och glädje - en arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Urval sker löpande - så vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Kompislandets resa.
Denna rekryteringen hanteras av iKon Rekrytering och all kontakt kring denna tjänst sker via oss via jobb@ikonrekrytering.se
.
Vår målsättning är att matcha arbetssökande med arbetsgivare - Rätt person på rätt plats.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
