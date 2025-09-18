Kompetensutvecklare till Domstolsakademin
Sveriges Domstolar, Domstolsakademin / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Domstolsakademin söker nu en en eller flera kompetensutvecklare (hovrätts- eller kammarrättsassessorer). Anställningen är tidsbegränsad upp till sex år. Möjlighet till placering finns i bland annat Stockholm.
Domstolsakademin är en fristående enhet inom Domstolsverket. Läs mer om jobbet och ansök via ansökningslänken. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DOV 2025/1137". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Domstolsakademin Kontakt
Bitr. kanslichef
Emilia Thorvinger 036-155684 Jobbnummer
9515329