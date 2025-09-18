Kompetensutvecklare till Domstolsakademin
Domstolsakademin är en fristående enhet inom Domstolsverket och styrs av en rektor och leds av en kanslichef. Inom Domstolsakademin arbetar domarutbildade kompetensutvecklare, utbildningsadministratörer samt ämnesansvariga domare. Domstolsakademin är en arbetsplats där arbetsglädje, engagemang, tillit och ansvarstagande är viktiga ledord. Arbetet präglas av en hög grad av delegation och mycket eget ansvar för medarbetarna.
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Domstolsakademin söker nu hovrätts- eller kammarrättsassessor till några av akademins olika ämnesområden
Visste du att Domstolsakademin anordnar drygt 200 kurstillfällen per år och ansvarar för all juridisk kompetensutveckling för domare och andra domstolsjurister som arbetar i den dömande verksamheten i Sveriges domstolar? Domstolsakademin deltar också i stor utsträckning i internationella nätverk för utbildningsfrågor.
Varför ska du söka?
Utbildning av domare och blivande domare har en viktig funktion i en rättsstat. Därigenom kan domstolarnas oberoende och höga kompetens bevaras och förstärkas. I Sverige är det Domstolsakademin som har uppdraget att stå för sådan utbildning.
Genom arbetet i Domstolsakademin får du möjlighet att träffa och arbeta tillsammans med lärare och andra personer som arbetar i och utanför Sveriges Domstolar. En del av vårt arbete är internationellt och det kan förekomma kontakter med andra länder.
Vad innebär arbetet?
Som kompetensutvecklare i Domstolsakademin kommer du att arbeta med att planera, genomföra och utveckla juridiska utbildningar anpassade efter domstolarnas behov. Du kommer även att få arbeta med andra arbetsuppgifter inom akademin. Arbetet innebär mycket kontakter med lärare från domstolarna samt externa föreläsare från universitet, andra myndigheter och den privata sektorn. Arbetet är självständigt men förutsätter att du är bra på att samarbeta med andra.
Vem är du?
Vi söker dig som är en skicklig jurist med aktuell verksamhetskunskap från domstol. För att kunna vara aktuell för detta arbete behöver du vara assessor från hovrätt eller kammarrätt. Du behöver också ha mycket goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensutvecklingsarbete, pedagogisk utbildning eller erfarenhet av läraruppdrag.
För att du ska lyckas i rollen som kompetensutvecklare krävs att du har en mycket god analytisk förmåga. Du måste också ha lätt för att samarbeta med andra och att kommunicera på ett tydligt sätt anpassat efter mottagare och situation. Eftersom vi är en liten organisation med ett omfattande uppdrag är det också viktigt att du är skicklig på att arbeta självständigt, fatta beslut och att driva flera olika frågor framåt samtidigt. Du ska vara intresserad av och beredd att delta i arbetet med Domstolsakademins internationella frågor. Du ska vara intresserad av utvecklingsfrågor och ha en god förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Vi förutsätter att du är lyhörd och prestigelös i ditt sätt att interagera med kollegor och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Inför anställningen kan det bli aktuellt med registerkontroller. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tidsbegränsad anställning upp till sex år. Anställningsformen kräver att du har en grundanställning som assessor. Annonsen avser en eller flera hovrätts- eller kammarrättsassessorer. Placeringsort är Jönköping, Stockholm eller Malmö.
Om du åberopar referenser eller skriftliga vitsord ska de bifogas ansökan. Ansök redan idag, urval sker löpande.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
