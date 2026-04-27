Kompetensstrateg
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Arbetsmarknadsförvaltningen är en verksamhet i Karlskrona kommun där vi har stor förändringsvilja och arbetar med en hög grad av delaktighet i hela organisationen.
Vårt uppdrag handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor där vi ser oss som den kommunala aktören som driver arbetet framåt i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, akademin och näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra kommuninvånare inom de områden vi ansvarar för med fokus på samhällets kompetensförsörjning och den enskildes egenförsörjning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Arbetsmarknad kompetens är en del av Karlskrona kommun och arbetar med strategiska och utvecklingsorienterade frågor kopplade till arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Inom verksamheten ingår Karlskrona kompetenshubb och Karlskrona rekryteringshubb, som tillsammans verkar för att möta arbetsgivarnas kompetensbehov och stärka individers möjligheter till egenförsörjning.
Vi söker nu en kompetensstrateg med uppdrag att kartlägga och analysera arbetsgivares kompetensbehov och omsätta dessa i strukturer, prioriteringar och utvecklingsberedning för kommunens arbete med kompetensförsörjning.
Tjänsten riktar sig till dig som har dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa kompetens- och arbetsmarknadsfrågor.
Uppdraget är strategiskt och utvecklingsorienterat. I rollen som kompetensstrateg ansvarar du för att kartlägga och analysera arbetsgivares kompetensbehov i såväl näringsliv som offentlig sektor, samt identifiering av nya målgrupper för adekvat matchning mot arbetsgivare. Du omsätter dessa analyser i strukturer, prioriteringar och konkreta förslag för kommunens samlade arbete med kompetensförsörjning. Arbetet omfattar såväl kort- som långsiktiga perspektiv och sker i nära samverkan med arbetsgivare, utbildningsanordnare samt interna och externa samverkansparter. Du bereder beslutsunderlag, driver utvecklingsinitiativ och tar fram projektidéer samt ansvarar för projektansökningar och avsiktsförklaringar.
Rollen innebär analys, uppföljning och förbättring av arbetssätt inom matchning, arbetsgivarkontakter och insatser samt koordinering mellan Karlskrona kompetenshubb och Karlskrona rekryteringshubb i samspel med helheten i Arbetsmarknadsförvaltningen och vårt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med stark analytisk förmåga och som har en akademisk examen inom exempelvis samhällsvetenskap, arbetslivs- eller organisationsstudier, pedagogik, utbildningsvetenskap eller offentlig förvaltning. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat verksamhets- eller utvecklingsarbete samt dokumenterad förmåga att analysera, strukturera och självständigt arbeta med komplexa underlag.
Det är meriterande om du har god kunskap om eller dokumenterad erfarenhet av utbildningssystemet för vuxna och arbetsmarknadsinsatser.
Erfarenhet av utvecklings- eller näringslivsarbete samt vana att stödja chefer eller styrgrupper med analys och beslutsunderlag ses också som meriterande.
Som person är du analytisk, strukturerad och självständig. Du har förmåga att arbeta både på abstrakt och praktisk nivå, göra tydliga avgränsningar och bidra till långsiktiga och hållbara lösningar i komplexa system. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321197".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
371 83 KARLSKRONA
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
Avdelningschef
Åsa Lindau asa.lindau@karlskrona.se 0455-303066
