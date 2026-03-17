Kompetensförsörjningssamordnare
2026-03-17
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Placering: Vuxenutbildningen.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
I rollen som kompetensförsörjningssamordnare är det primära uppdraget att förstå hur Sölvesborgs näringsliv utvecklas, och se till att rätt utbildningar finns på plats för att matcha framtidens behov. Du kartlägger företagens kompetensutmaningar och omsätter dem till underlag för våra utbildningsaktörer, så gymnasiet och vuxenutbildningen kan forma utbildningsutbud som gör verklig skillnad för både individer och arbetsgivare. Utifrån den kunskap du samlar in arbetar du strategiskt med att knyta ihop företagens behov med utbildningsverksamheternas både kort- och långsiktiga inriktning.
Rollen innebär att du driver utvecklingen av strukturer och planer som gör det möjligt att arbeta mer systematiskt med kompetensförsörjning i kommunen. Du analyserar hur kompetensbehoven påverkas av mål, omvärldsutveckling och framtida utmaningar och tar ansvar för att utforma, genomföra och följa upp kompetensförsörjningsplaner som ger tydlig riktning för både näringslivet och utbildningsaktörerna.
I ditt arbete ingår också att identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser som behövs för befintlig personal hos företagen och matchar dessa behov med lämpliga utbildningsanordnare eller andra relevanta aktörer. Genom samverkan med exempelvis företagens ledning, utbildningsanordnare, interna chefer och Arbetsförmedlingen skapar du förutsättningar för att företagen ska ha tillgång till den kompetens de behöver, både idag och i framtiden.
Tillsammans med verksamheterna bidrar du dessutom till att stärka arbetsmiljö och kultur som främjar lärande, engagemang och bibehållande av personal. Genom ditt strategiska arbete bygger du långsiktiga relationer, etablerar effektiva arbetssätt och skapar strukturer som gör att både företag och utbildningsverksamheter står bättre rustade inför framtidens kompetensutmaningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom studie- och yrkesvägledning, arbetsvetenskap, pedagogik eller beteendevetenskap. Även annan högskoleutbildning som ger god förståelse för människors lärande är aktuell.
Du har erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor, utbildningsplanering eller annat strategiskt utvecklingsarbete. Det är meriterande om du tidigare arbetat med omvärldsanalys, matchning mot arbetslivet eller utvecklingsprojekt inom utbildning, arbetsmarknad eller näringsliv. Kunskap om det lokala näringslivets kompetensbehov samt utbildning i motiverande samtal (MI) är också ett plus.
Med god förståelse för både vuxenutbildningens och gymnasieskolans uppdrag kan du analysera behov, se mönster och omsätta insikter i tydliga åtgärder och hållbara planer.
Som person är du stresstålig, lösningsfokuserad och har ett positivt, nyfiket synsätt. Självständigt arbete och egna initiativ är en naturlig del av din vardag, och du anpassar dig snabbt när förutsättningar förändras. Du kommunicerar tydligt och bidrar med ett nytänkande som driver utvecklingen framåt. Att samverka med olika aktörer faller sig naturligt för dig. Du har lätt för att skapa nätverk och bygga varaktiga relationer.
Du är trygg i att leda projekt och driva processer framåt, och du använder digitala verktyg obehindrat. Eftersom rollen innebär samarbeten på flera platser behöver du ha B-körkort.
Välkommen att söka till oss!
ÖVRIGT
Enligt skollagen (2010:800) ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs kommun
(org.nr 212000-0852) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Rektor
Susanne Flokén 0456-81 66 55
