Kompetens inom additiv tillverkning till Saab

Vill du arbeta med additiv tillverkning i teknikens absoluta framkant?
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer skydda sin befolkning och sin demokrati. Genom att ständigt tänka framåt driver de utvecklingen av ny teknik och avancerade system för att möta framtidens utmaningar.
Inom affärsområdet Saab Dynamics utvecklas och tillverkas avancerade missilsystem, torpeder, vapensystem och annan högteknologisk utrustning med syftet att bidra till att hålla Sverige och våra allierade trygga. För att lyckas med detta krävs både spetskompetens och innovationsförmåga.
Additiv tillverkning som möjliggörareAdditiv tillverkning (AM) är en teknik med stor potential att revolutionera hur produkter designas, tillverkas och underhålls - inte minst inom försvarsindustrin. För Saab är AM inte bara en produktionsteknik, utan en strategisk möjlighet att förbättra funktion, sänka vikt, korta ledtider och tillverka geometrier som tidigare varit omöjliga.
För att fullt ut kunna realisera potentialen krävs robusta, kvalificerade material och processer samt förmågan att tänka nytt i alla steg - från konstruktion till produktion.
Vilken kompetens söker vi?Vi söker nu personer med intresse och erfarenhet inom Additiv Tillverkning (AM). Det handlar inte om en specifik roll, utan om att identifiera rätt personer till flera möjliga tjänster, bland annat:
Konstruktörer
AM- specialister
Produktionstekniker / AM-operatorer
Tekniker/operatörer
Material- och processingenjörer
Oavsett erfarenhetsnivå så är du av intresse för oss, viktigast är engagemanget för AM och viljan att lära och bidra.
PlaceringsorterBehov finns främst i Karlstad, Karlskoga och Linköping men även andra orter eller hybridlösningar kan vara aktuella beroende på roll och kompetens.
IntresseanmälanPersoner som är intresserade av att arbeta med additiv tillverkning på Saab är välkomna att skicka in en spontanansökan. Ansökan bör kort beskriva bakgrund, intresse för AM och vilken typ av roll som är av intresse.
Har du frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att kontakta Sebastian Ullström på sebastian.ullstrom@linck.se
.
Detta är en möjlighet att arbeta med världsledande teknik - och bidra till något större.
