Kompanikommendant
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2026-07-08
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Kompanikommendant
Militärhögskolan Karlberg söker Kompanikommendantmed placering på Logistik – och säkerhetsavdelningen vid Kadettbataljonen.
På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i FM.
Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförandet av Officersprogrammet främst avseende övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att arbeta som Kompanikommendant vid Kadettbataljonen innebär att stödja kompanierna avseende logistikplaneringför enhetens verksamhet inom främst delfunktionerna förnödenhetsförsörjning, transporttjänst samt till del övrigt logistikstöd och kommendantur.
Att lösa uppgifter inför, under och efter genomförande i samband med daglig verksamhet, övningar, resor och transporter samt materielplanera på både kort och lång sikt, inom kompanis ram.
Verksamheten kan vara av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntade resultat.
Vi ser gärna motiverade och engagerade sökande som uppfyller grundkraven och vill utvecklas inom logistiktjänsten.
Löpande arbetsuppgifter
Beställa/boka förplägnad, logi, transporter och övriga förnödenheter för planerad verksamhet.
Samverka såväl internt vid Militärhögskolan Karlberg som externt mellan Försvarsmaktens förband och skolor jämte Försvarshögskolan.
Samverka med och stödja andra delar av Kadettbataljonen med verksamhet avseende logistikstöd.
Delta i planeringsarbetet inför praktiska kadettövningar nationellt och internationellt.
Stödja vid materielplanering för materiel i bruk.
Stödja upprätthållandet av funktions – och driftduglighet på materiel i bruk.
Stödja vid inventering av bataljonens gemensamma materiel.
Beredd stödja avseende samordning av logistik.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Specialistofficer OR6/7 (sergeant/översergeant/fanjunkare) eller Officer OF1/2 (fänrik/löjtnant/kapten) med prognos mot byte av personalkategori.
Körkort B.
Meriterande kvalifikationer
Tidigare tjänstgöring inom funktionen logistik, oberoende av nivå.
Logistikutbildning.
Körkort BE-C-CE.
Militära förarbevis.
Farligt gods-utbildning (FM FG1000 och/eller ADR).
Utbildning PRIO 5/6.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som innehar en god social förmåga och som trivs med en omväxlande tjänst och kan leverera både självständigt samt i grupp.
Du bör vara strukturerad samt lösningsorienterad och finna vägen framåt på eventuella uppkomna problem, för att bidra med stöd till den gemensamma verksamheten.
Du har lätt för att kommunicera med andra internt såväl som externt och känner dig trygg i din profession.
I ditt yrkesutövande hanterar du stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör även vid eventuell press och motgång.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tills vidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Placeringsort: Solna.
Individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla följande:
CV.
Personligt brev.
Kopia på relevanta militära intyg.
Kopia på relevanta civila betyg.
Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsv.
Ofullständig ansökan behandlas ej.
Sista datum för ansökan är 2026-08-20
Upplysningar om befattningen kan lämnas av Chef Logistik – och säkerhetsavdelningen: Kristoffer Färstedt nås via växeln 010-82 390 00
Fackliga företrädare:
Patrick Nääs OFR/O
Stefan Ragnebrink OFR/S
Carla Vila Verde Vidén SACO
Monika Danielsson SEKO
Nås via växeln 010-82 390 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för Idrott och Fysisk prestationsförmåga, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 86 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9997105