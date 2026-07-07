Kompanichef till Specialflygskvadronen
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2026-07-07
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Om Specialflygskvadronen Specialflygskvadronen i Linköping är under tillväxt och rekryterar. Skvadronen är en del av Skaraborgs flygflottilj F 7 med verksamhet som utgår från Linköping/Malmen. Specialflygskvadronen är ett av Sveriges mest insatta krigsförband och bedriver dagligen skarp flygverksamhet med signalspaningsflygplan S102B, radarspaningsflygplan S100D och transportflygplan TP100 samt flygunderhållstjänst och arbete med ledning av fortsatt luftvärdighet. Specialflygskvadronen är ett krigs- och insatsförband, vilket med kort varsel kan sättas in i insatser såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är dynamisk och bedrivs under ett relativt högt tempo med höga krav på kvalitet, precision och säkerhet. Centralt i verksamheten är hög flygsäkerhet. Specialflygkompaniet består av två flygunderhållsplutoner och en materielpluton för flygunderhåll och materieltjänst för skvadronens flygplan. Flygunderhållsplutonerna utför flygunderhåll i hangarerna samt avdelar färdmekaniker vid flygning. Materielplutonen utgör skvadronens logistiska resurs och utför främre underhåll av typspecifik och allmän flyg- och basmateriel samt planering och beställning av tyngre underhåll för detsamma. Huvudsakliga arbetsuppgifter Leder inom given uppgift och ansvarsområde egen verksamhet med personal- och arbetsgivaransvar och ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och återredovisning mot angivna mål och uppgifter inom ramarna för gällande regelverk och säkerhetskrav.
Leder under krigsförbandschefen utveckling, utbildning, övning och beredskap för egna förbandsdelar inom krigsförbandet Specialflygskvadron. Deltar i F 7 flygunderhållsledning för uppdrags- och resursplanering.Publiceringsdatum2026-07-07Kvalifikationer
KvalifikationerOfficersexamen (OF 2) eller specialistofficersexamen (SO 7).
Erfarenhet av arbete med personalledning.
Godkänd enligt FM FysS.
B-körkort för manuell växellåda.
Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhets och registerprövning.
Meriterande
Flygteknikerutbildning alternativt annan relevant flygteknisk utbildning såsom funktionsutbildning för flygunderhållsofficerare.
Tidigare tjänstgjort som plutonchef inom flygunderhåll.
Erfarenhet av arbete med ledning av militärt flygunderhåll.
God kännedom om styrande regelverk RML, EMAR.
Goda kunskaper i FM:s berörda IT-system (PRIO, Fenix, CMP)
Personliga egenskaperDu är en flexibel person med god förmåga att arbeta självständigt och tillsammans i grupp.
Du har gott ordningssinne, är ansvarstagande och initiativrik.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖvrigtAnställningsform: Militär befattning, OF 2.Sysselsättningsgrad: Heltid.Arbetsort: Linköping.Tillträdesdatum: Våren 2026.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
KontaktpersonerVill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Johan Abrahamsson alternativt Roger Niklasson, tfn 010-825 10 00 (växel). Fackliga företrädareOfficersförbundet OFR/O, Jan Möller.Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson.SACO, Ulf SvenssonSEKO, Magnus KrantzSamtliga söks via växeln tfn 010-825 10 00 Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan senast 2026-06-26 Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7Varje
dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9994701