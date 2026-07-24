Kompaniadjutant vid Jämtlands Fältjägarkår, I 21
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2026-07-24
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Västernorrlands regemente med Jämtlands Fältjägarkår, I 21, återupprättades under 2022. Förbandet har verksamhet på tre orter; Sollefteå, Östersund och Härnösand, och ansvarar bland annat för att utbilda och vidmakthålla två subarktiska infanteribataljoner och en militärbas.
Vi söker nu en kompaniadjutant med placering vid Jämtlands Fältjägarkår i Östersund.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kompaniadjutant är du främst en administrativ resurs för kompaniledning och plutonchefer för att tillse att utbildningen av de värnpliktiga kan genomföras med hög effektivitet. Du har dina huvudsakliga arbetsuppgifter på kompaninivå där du i första hand arbetar med administrativa uppgifter såsom resebeställningar, ersättningar och bidrag för värnpliktiga.
I befattningen stöttar du även kompaniet med beställningar av varor, materiel, tjänster och mat samt enklare ekonomi- och personaladministration. Som adjutant kommer du även utföra praktiska arbetsuppgifter som att vara kommendant (logistikansvarig) och/eller utgöra logistiskt stöd vid utbildningar, övningar och fältnära verksamhet. Du löser oftast dina uppgifter självständigt men har ett nära samarbete med adjutanterna på övriga kompanier där ni hjälps åt att fördela arbetsuppgifter.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Gymnasieexamen
B-körkort (manuell)
Erfarenhet av administrativt arbete
God förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Värnplikt eller grundläggande militär utbildning
Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten
Militära förarbevis
Erfarenhet av arbete i system SAP, PRIO, S/4 HANA
Erfarenhet av arbete i Microsoft ExcelDina personliga egenskaper
Du kommer trivas i befattningen om du är en problemlösare med ett öga för detaljer och har en stark vilja att bidra till en effektiv och bra utbildning för de värnpliktiga. Nyckelord för en utbildningsadjutant är samverkan, lagstöd, planering och samordning. För att lyckas i rollen ser vi även att du har en förståelse för det sociala samspelet, har en mycket god samarbetsförmåga samt ett serviceorienterat förhållningssätt. Du behöver kunna arbeta flexibelt och samtidigt strukturerat med omväxlande uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag skall vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se)
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, civil befattning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning.
Arbetsort: Östersund
Arbetstider: 40 tim/v. Arbetstiderna kommer till största del vara förlagd dagtid men schemalagd tjänstgöring under andra tider kan förekomma, exempelvis under övningsförhållanden. Arbetet kan innebära inrikes tjänsteresor och ibland övernattningar. I tjänsten ingår 3 h fysisk träning på arbetstid.
Upplysningar om befattningen
Kompanichef Mj Mats Söderberg som nås via Försvarsmaktens växel på 063-55 90 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Magnus Pålsson eller HR-generalist Hilda Ivarsson-Hamberg som nås via Försvarsmaktens växel
Fackliga Företrädare
OFR/O: 08-440 83 30
Saco: 08-613 48 00
Seko: 0770-457 900Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev med minst två referenser. Dokumentation på kvalifikationer skall visas upp senast vid en intervju.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av infanteriet i Nedre Norrland.I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildas värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet för att kunna verka från fjäll till hav i subarktisk miljö.Försvarsmaktens arbete är starkt kopplat till myndighetens värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi ser detta som särskilt viktigt i den tillväxt som nu sker med hänsyn till omvärlden, men också för den professionella utvecklingen. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras, det krävs för att kunna göra ett bra jobb för försvaret av Sverige.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. För att klara denna krävs i de flesta fall svenskt medborgarskap. Vid anställning inom Försvarsmakten följer också en krigsplacering, vidare ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands vid behov. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
832 56 FRÖSÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010865