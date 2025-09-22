Kommunvägledare till Servicecenter -vikariat
2025-09-22
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Oskarshamns kommuns Servicecenter ligger som en funktion under Kommunikationsavdelningen. Vi finns i stadshusets entré och är ansiktet utåt mot både våra medborgare och kommunens anställda. Vi söker just nu en vikarierande serviceinriktad Kommunvägledare som vill arbeta tätt tillsammans med oss övriga fem kommunvägledare.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som kommunvägledare ingår du i kommunens Servicecenter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att vara mottagande och hantering av frågor och ärenden via besök, telefon och e-post. Frågor och ärenden kommer både från våra medborgare men även internt från kommunens samtliga förvaltningar. Du arbetar utifrån en helhetssyn och ditt fokus ligger på att hålla en hög servicestandard.
Som kommunvägledare kommer dina arbetsuppgifter även innehålla att lämna information om kommunens verksamheter, ge vägledning, besvara statusfrågor, utföra enklare handläggning av nya ansökningar samt att ta emot synpunkter från våra medborgare.Kvalifikationer
Du som söker ska ha gymnasieutbildning med serviceinriktning och/eller samhällsinriktning. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Då kommunen tar emot besökare med olika nationaliteter är det även viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska för att kunna hantera ditt arbete på ett bra sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Egenskaper som värderas högt är ett posititv synsätt, ett bra bemötande och en hög flexibilitet då arbetsuppgifterna alltid varierar när man arbetar med människor. Det är även viktigt att du som person kan ha många bollar i luften. Det är många gånger ett högt tempo hos oss där man hanterar många ärenden samtidigt.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
