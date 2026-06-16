Kommunvägledare till kundcenter, timvikariat
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2026-06-16
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Ett jobb med plats för vägledning och växtkraft!
Vill du göra skillnad redan från första samtalet? Som kommunvägledare i kundcenter är du en viktig del av kommunens service och hjälper invånare och företag att hitta rätt. Vi söker erfarna timvikarier som vill stärka vårt team när behov uppstår. Vi bygger inte bara ett kundcenter – vi bygger kommunens främsta servicefunktion.
Välkommen till oss!
Vi söker dig som vill arbeta extra vid behov – kanske är du pensionär, deltidsanställd, student eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill fortsätta använda din kompetens.
Kundcenter är kommunens samlade servicefunktion och den naturliga vägen in för invånare, företag och besökare. Genom bred kompetens, hög tillgänglighet och ett nära samarbete med näringslivsenheten och övriga verksamheter strävar vi efter att lösa så många frågor som möjligt redan vid första kontakten. När specialistkompetens krävs tar vi ansvar för en trygg, effektiv och sammanhållen lotsning genom kommunen. På så sätt bidrar vi till både en enklare kontakt med kommunen och ett starkare företagsklimat.
Kommunledningsförvaltningen försörjer tre nämnder; Kommunstyrelsen, Bygg- och Miljönämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen sysselsätter cirka 135 medarbetare och är uppdelad i område stab, område bygg och miljö samt område samhällsbyggnad och tillväxt, där näringsliv och kundcenter ingår.
En dag som kommunvägledare i kundcenter
Som kommunvägledare är du en del av kommunens första kontakt med invånare, företag och besökare. Ingen dag är den andra lik. Ena stunden hjälper du en företagare vidare i en etableringsfråga, nästa stund vägleder du en invånare till rätt verksamhet eller besvarar frågor via telefon, e-post eller vid personligt besök.
Den största delen av arbetet består av att ge professionell service, hantera inkommande samtal i kommunens telefonväxel, vägleda vidare till rätt funktion och bidra till att den som kontaktar kommunen får hjälp på ett enkelt, snabbt och korrekt sätt.
Kundcenter arbetar nära kommunens övriga verksamheter och har ett brett kontaktnät inom hela organisationen. Vi samverkar dagligen med bland annat bygg- och miljöavdelningen, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska verksamheter, kansliet och andra stödfunktioner.
Vi befinner oss dessutom i en spännande utvecklingsfas där kundcenter tillsammans med näringsliv utvecklar framtidens kommunservice. Det innebär att vi successivt stärker vårt uppdrag inom företagsservice, inflyttarservice och etableringsfrågor. Som timanställd blir du en viktig del av denna servicefunktion och bidrar till att kommunen kan upprätthålla en hög tillgänglighet även när ordinarie medarbetare inte är på plats.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
erfarenhet av arbete i telefonväxel, gärna TRIO eller motsvarande telefonisystem
erfarenhet av service, reception eller kundcenter
god kunskap om kommunal verksamhet, organisation och arbetssätt
god digital vana och lätt för att arbeta i olika verksamhetssystem
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
ett professionellt bemötande och ett genuint intresse för service.
Det är meriterande om du har:
arbetat som kommunvägledare eller växeltelefonist
erfarenhet av ärendehanteringssystem.
erfarenhet av att arbeta i flera digitala system samtidigt
kunskap om kommunal förvaltning och myndighetsutövning.
Du är trygg, strukturerad och har lätt för att prioritera när tempot är högt. Du tycker om att hjälpa människor, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och samarbetar gärna med andra.
Övrig information
Anställningen är en timanställning vid behov. Arbetet utförs huvudsakligen under dagtid på vardagar och kan ibland erbjudas med kort varsel.
Vi erbjuder en introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter och ser gärna att du som söker kanske är pensionär, deltidsanställd, student eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill fortsätta använda din kompetens i en viktig samhällsfunktion.
Sista ansökningsdag 2026-11-01
Urval och intervjuer kan ske löpande med start efter semesterperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Hälsning från din blivande chef
Kundcenter och näringsliv är mycket mer än en telefonväxel – vi är kommunens första kontakt med invånare, företag och besökare. För mig är ett gott bemötande, hög tillgänglighet och ett professionellt samarbete grunden för vårt uppdrag.
Jag söker dig som trivs med att ge service, har ett lugnt och strukturerat arbetssätt och vill använda din erfarenhet för att hjälpa människor att hitta rätt. Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där vi hjälps åt, utvecklar verksamheten tillsammans och varje dag bidrar till att göra kontakten med kommunen enklare.
Jag hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Ole Kristiansson, näringslivschef
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Krokoms Kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8 (visa karta
)
835 80 KROKOM Arbetsplats
Krokoms kommun Kontakt
Näringslivschef
Ole Kristiansson ole.kristiansson@krokom.se +4664016197 Jobbnummer
9965665