Kommunvägledare till Kontaktcenter
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-09
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Ref: 20261665
Vill du vara med och göra skillnad för Malmöborna? På Kontaktcenter möter vi människor varje dag och hjälper dem att hitta rätt i kontakten med Malmö stad.
Vi söker dig som är en engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av en fantastisk arbetsplats där samarbete, arbetsglädje och viljan att göra skillnad står i centrum.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Kontaktcenters uppdrag är att vara vägen in till Malmö stad för medborgare och företag. Vi arbetar för att ge alla en tillgänglig, likvärdig och professionell service utifrån deras behov.
Verksamheten består av cirka 55 kommunvägledare som dagligen möter Malmöbor via telefon, e-post, chatt, sociala medier och på våra besöksplatser på Rosengård, Värnhem, Stadshuset och Mobilia. Tillsammans ger vi information och vägledning inom hela kommunens verksamhet – allt från bygglov, parkeringsfrågor och miljöärenden till försörjningsstöd, skola, kultur och fritid.
I arbetet används olika digitala verktyg och ärendehanteringssystem för att söka information, registrera ärenden och följa överenskomna rutiner med förvaltningarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som harKvalifikationer
Minst 60 godkända högskolepoäng eller avslutat YH/KY utbildning inom för tjänsten relevant område
Erfarenhet av kontaktcenter, kundtjänst eller erfarenhet från besöksnäringen där den totala tiden uppgår till två år
Erfarenhet av att parallellt hantera flera olika digitala system såsom ärendehanteringssystem, sociala medier, e-post, chatt och telefon
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Meriterande
Avslutad högskolexamen inom service management
Erfarenhet av service/kundkontakt via telefon
Erfarenhet av kundservice i fysiska möten
Goda kunskaper i finska
Goda kunskaper i teckenspråk
Vi söker dig med samhällsintresse och som drivs av att ge god service i mötet med människor. Du är lugn, stabil och trygg i ditt arbetssätt och behåller fokus även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras. Med gott omdöme kan du prioritera rätt och hantera olika situationer på ett professionellt sätt.
Du har ett genuint intresse för att vilja förstå och vägleda andra och möter både invånare och kollegor på ett uppmärksamt och tillmötesgående sätt. Rollen ställer krav på att du är positiv i förändringar och snabbt kan anpassa dig till nya situationer. Du kommunicerar tydligt i tal och skrift, hanterar information strukturerat och ansvarsfullt och säkerställer att budskap når fram.
Kontaktcenter befinner sig i ständig utveckling och vi söker dig som vill bidra till fortsatt förbättring. Vi söker en stabil, serviceinriktad och anpassningsbar lagspelare som bidrar med ett gott samarbete, ett gott bemötande och en god servicenivå.
Om arbetsplatsen
Kontaktcenter erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här.
Kontaktcenter är en del av serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Arbetstider: Måndag-fredag 8-17 Antal: 5 tjänster Tillträde: 9/11 2026Övrig information
I rekryteringen kommer vi att använda oss av gruppintervju, tester och individuell intervju. Gruppintervjuer sker i v.33 och v.34.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AH". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontaktperson SACO
Lars Kristensson lars.kristensson@malmo.se +46708123687 Jobbnummer
9998233