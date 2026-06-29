Kommunvägledare till kontaktcenter
Ånge Kommun / Administratörsjobb / Ånge Visa alla administratörsjobb i Ånge
2026-06-29
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ånge Kommun i Ånge
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens medborgarservice i Ånge kommun? Tycker du om att ge god service, har lätt för att lära dig nya saker och brinner för att hjälpa människor i vardagen? Då är du kanske vår nya kommunvägledare!Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunvägledare arbetar du med att ta emot, besvara och hantera frågor och ärenden från invånare och andra intressenter. Du hjälper till via telefon, digitalt och fysiska besök. Dina uppgifter är att:
Ge information, vägledning och stöd i kommunala frågor.
Hjälpa invånare att använda kommunens e-tjänster och digitala system.
Ta emot och registrera ärenden, och vid behov vidareförmedla till rätt verksamhet.
Arbeta med att utveckla rutiner och förbättra servicen tillsammans med kollegor och andra avdelningar.
Diverse administrativa sysslor.
Arbetet är omväxlande och innebär daglig kontakt med flera olika verksamheter inom kommunen. Du förväntas vara en ambassadör för ett gott bemötande och bidra till att invånarnas resa genom kommunen blir så enkel som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av kundservice, gärna från offentlig sektor eller kontaktcenter.
Har erfarenhet av att driva ärenden i mål genom en känsla av ansvar.
God digital kompetens - du är van att arbeta i olika system och är snabb på att lära nytt.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Förmåga att kommunicera tydligt, lyhört och lösningsfokuserat.Körkort är önskvärt
Som person är du serviceinriktad, noggrann, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är trygg i att ta eget ansvar, men trivs också med att arbeta i team.
Om verksamheten
Ånge kommun står inför en spännande utvecklingsresa där tillgänglighet och service sätts i främsta rummet. 2025 öppnade vi ett Kontaktcenter - kommunens nya väg in. Hit kan invånare, företagare och besökare vända sig för att få snabb, professionell och personlig hjälp i sina ärenden. Kontaktcenter har två kärnuppdrag: att lösa medborgarens ärenden direkt i första kontakten och att aktivt och engagerat driva utvecklingen av verksamheten. Målet är att hjälpa medborgaren ta del av vår service så fort och enkelt som möjligt, samtidigt som vi gör kommunen effektivare.
Som kommunvägledare är du nyckeln till att skapa ett positivt första intryck av kommunen. Du kommer att vara en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att förenkla vardagen för våra medborgare, öka kvaliteten i service och bidra till kommunens utveckling. Du kommer självständigt driva ärenden i mål och utvecklar verksamheten genom ditt engagemang och driv.
Kontakter fritext
Fackliga kontakter: https://invanare.ange.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/sok-lediga-jobb-i-kommunen/samverkan-med-fackliga-organisationer.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:068". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge Kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se/
Torggatan 10 (visa karta
)
841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ånge kommun Kontakt
Rekryterande chef
Catharina Norberg catharina.norberg@ange.se 0690250100 Jobbnummer
9982747