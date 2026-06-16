Kommunvägledare till Kontaktcenter
Arvika kommun, Kommunledningsstaben / Administratörsjobb / Arvika Visa alla administratörsjobb i Arvika
2026-06-16
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Är du en person som gillar att lösa problem, skapa goda relationer och ge service i toppklass? Brinner du för service och mötet med människor? Då kan du vara vår nya kollega!
Som kommunvägledare i vårt kontaktcenter är du en viktig ambassadör som hjälper våra invånare, näringsliv och besökare att hitta rätt, få svar på sina frågor och känna sig väl bemötta. Varje kontakt är en möjlighet att skapa förtroende och bidra till en positiv upplevelse av Arvika kommun.
Kontaktcenter är vägen in till oss i kommunen, det gör vi genom att leverera effektiv och tillgänglig service till kommuninvånare och näringsliv. Uppdraget med kontaktcenter är att ge vår kommun en lättillgänglig kontaktyta där vi kan besvara frågor direkt, både på plats, via telefon och med hjälp av digitala funktioner. Som kommunvägledare är du en central roll för hela vår organisation genom att hantera en stor bredd av ärenden och handläggning så är du en viktig kompetensresurs för kommunens verksamheter och bolag.
För cirka ett år sedan genomförde vi en organisationsförändring vilket gör att vi idag är i en spännande förändringsresa. Då en av våra kollegor har valt att gå vidare internt med nya utmaningar söker vi en ny kollega som vill fortsätta med vår resa framåt.
Vi i Arvika är en välkommande och samverkande kommun, vill du vara med och sprida värmen?Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som kommunvägledare ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ett relevant område, såsom kommunikation, service, statsvetenskap eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Erfarenhet av att arbeta med handläggning och ärendehanteringssystem.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med service, exempelvis inom kundtjänst, hotell, restaurang, butik, som reseledare eller inom annan serviceverksamhet som arbetsgivaren anser likvärdigt.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i flera kommunikationskanaler och möter dagligen människor via mejl, chatt och telefon.
Hög digital kompetens som gör att du enkelt kan växla mellan olika system och verktyg. Ett av våra arbetsverktyg är Office 365, där du har goda kunskaper.
Du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.
Det är även meriterande om du som kommunvägledare också har:
Erfarenhet av systemadministration och utveckling av digitala system.
Kunskaper i andra språk är meriterande.
För att trivas i rollen som kommunvägledare ser vi att du som person trivs med att möta människor och skapar tidigt en god kontakt genom ditt vänliga bemötande. Eftersom rollen innefattar både handläggning och administration, behöver du vara noggrann och uthållig. Arbetsdagen och arbetsbelastningen varierar, så du behöver vara bra på att prioritera och hitta effektiva arbetssätt och strukturer. I mötet med människor är du alltid lösningsfokuserad, respektfull och rättvis. Du bemöter alla med samma höga grad av värme.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Ansvarsområde
I rollen som kommunvägledare så ingår det i ditt ansvar att:
Guida våra invånare via telefon, post, e-post, personliga besök och i framtiden via chatt. Målet är att lösa ärenden vid första kontakt och du tar ägandeskapet för de ärenden du tar emot. Med din positiva inställning är du en god ambassadör för kommunen.
Arbeta med handläggning av ärenden i samarbete med kommunens verksamheter. Det kan exempelvis vara hantering av olika tillstånd, förklara hur det går till att söka bygglov eller att svara på frågor om skolskjuts.
Identifiera avvikelser och arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Digitalisering är en del av utvecklingen där vi tillsammans förbättrar och förenklar för de vi är till för.
Använda ett stort antal verksamhetssystem för att hitta information, dokumentera och handlägga ärenden. Arbetet är varierande och kräver att du ofta byter mellan arbetsuppgifter. Du kan enkelt växla från att handlägga ärenden till att möta besökare och bemanna växeln. Så ansöker du
Urvalsarbetet samt intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktcenter är en ny verksamhet i kommunen och under rekryteringsprocessen kan hänsyn behövas tas till interna sökande.Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Arvika kommun, Kommunledningsstaben Kontakt
Linnea Holmström linnea.holmstrom@arvika.se 0570-764025 Jobbnummer
9965700