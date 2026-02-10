Kommunvägledare till Kontaktcenter
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Kontaktcenter är den naturliga vägen in till Ale kommun - för boende, besökare och företagare.
Vårt uppdrag är att snabbt och professionellt ge information, vägledning och i så stor utsträckning som möjligt lösa ärenden redan vid första kontakten.
Tillsammans strävar vi efter att leverera service som är snabb, tillförlitlig och tillgänglig. Våra främsta kontaktvägar är telefon och e-post, men vi möter också invånare via webb och personliga besök.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt engagerade team!
Hos oss får du en arbetsplats i ständig utveckling, där gott bemötande och hög servicenivå är självklarheter. Vi finns centralt på Ale Torg i Nödinge, nära pendelstationen.
Om tjänsten
Du är en nyckelperson i det första mötet mellan Ale kommun och de människor som bor, verkar och vistas här - med målet att göra deras vardag lite enklare, tryggare och smidigare.
Som kommunvägledare besvarar du frågor om hela kommunens verksamhet - främst via telefon, där du hanterar 50-80 samtal per dag. Du besvarar även frågor via personliga besök i receptionen, e-post och sociala medier.
Förutom att ge god service här och nu, bidrar du också till att utveckla våra arbetssätt och tjänster för framtiden. Det innebär att du snabbt behöver kunna sätta dig in i olika frågor och verksamhetsområden. Till din hjälp använder du flera olika system för att hitta information, dokumentera och hantera ärenden på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad, självständig och har lätt för att samarbeta, både inom teamet och i samverkan med andra delar av organisationen.
Kontaktcenter i Ale består i nuläget av tio kommunvägledare. Tillsammans utgör vi ett team som arbetar både brett och specialiserat med fördjupade kunskaper inom exempelvis samhällsbyggnad, socialtjänst och utbildning. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas, lära av varandra och att ha roligt på arbetet. Rollen erbjuder både utmaningar och möjligheter till utveckling.
Är du den vi söker?
Du har ett naturligt kundfokus och en genuin känsla för service, samtidigt som du förstår det kommunala uppdragets betydelse.
Du trivs i rollen som den första kontakten och ser det som självklart att ge ett gott, professionellt bemötande - oavsett om det sker via telefon, mejl eller i vår reception. Du tycker om att möta människor och har ett driv att ständigt förbättra, förenkla och utveckla våra arbetssätt.
Du behöver ha en relevant utbildning inom exempelvis service, kommunikation, administration eller ett annat område som vi bedömer som lämpligt. Har du dessutom erfarenhet av klarspråk, schemaläggning eller arbete med sociala medier är det ett stort plus.
Du har tidigare arbetat med kundtjänst eller annan roll där många kundkontakter ingått - med stort fokus på telefoni. Du har mycket god samtalsteknik och uttrycker dig klart och vänligt, både muntligt och skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter kanal och situation och vet hur du skapar trygghet i varje möte. Du har även en stark administrativ förmåga och har en naturlig fallenhet för ett strukturerat arbetssätt.
Som person är du en lagspelare med positiv energi. Du gillar att bidra med idéer, tänka i nya banor och se möjligheter i förändring. Du har god digital kompetens och är van vid att arbeta i olika system och plattformar.
Du är snabb på att hitta, tolka och förmedla information på ett sätt som gör det enkelt för andra att förstå. Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Vid slutligt urval lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi har behov av att tillsätta tjänsten relativt omgående, därav startdatum 16 mars om det är möjligt.
