Kommunvägledare till kontaktcenter
Skara kommun, Kontaktcenter / Kundservicejobb / Skara Visa alla kundservicejobb i Skara
2025-11-06
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Kontaktcenter i Skara
Förvaltningen ansvarar för stöd till verksamheterna inom områdena ekonomi och kvalitet, tillväxt och näringsliv, HR och kommunikation, digitalisering och utveckling, juridik och informationssäkerhet, kansli, kontaktcenter. Tillsammans ger vi stöd till verksamheterna i kommunen, ansvarar för strategiska uppdrag och ger service till våra invånare.
Kontaktcenter
Kontaktcenter är en ny och spännande satsning i Skara kommun som öppnade i maj 2023.
Vår vision är att vara den självklara vägen in för alla som vill komma i kontakt med kommunen - oavsett ärende. Genom att samla kompetens och service på ett ställe skapar vi en enklare, snabbare och mer tillgänglig upplevelse för våra invånare och besökare.
Vi arbetar för att höja kvaliteten i varje kundmöte, främja användningen av digitala tjänster, effektivisera ärendehanteringen och bidra till en mer enhetlig och professionell service. Samtidigt skapar vi värdefull kunskap som hjälper hela kommunen att utvecklas. Kontaktcenter arbetar på uppdrag av alla kommunens verksamheter. Genom ett nära och förtroendefullt samarbete med förvaltningarna får vi rätt förutsättningar för att lyckas - tillsammans.
Idag består vårt team av fem engagerade kommunvägledare och en turistassistent, ledda av en kontaktcenterchef. Vi arbetar nära varandra, stöttar och inspirerar och delar en stark vilja att alltid sätta kunden i fokus.
Arbetsuppgifter
Som kommunvägledare i kontaktcenter är du kommunens ansikte utåt. Du ger service till våra invånare genom att:
- Besvara inkommande samtal, mejl och frågor via sociala medier
- Ge information och vägledning i olika ärenden
- Handlägga enklare ärenden i våra IT-system
- Möta kunder i receptionen i stadshuset
- Arbeta aktivt med förbättringar och utveckling i teamet
- Ansvara för ett särskilt område inom verksamheten
Rollen kräver att du kan hantera flera uppgifter samtidigt, arbeta i ett högt tempo och möta människor med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En 3-årig gymnasieutbildning. Erfarenhet av kundservice, gärna från offentlig sektor eller kontaktcenter Förmåga att driva ärenden i mål med ansvarskänsla God digital kompetens - du är van vid olika system och lär dig snabbt nytt Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande. Erfarenhet av att arbeta i telefon och sociala medier. Förmåga att kommunicera tydligt, lyhört och lösningsfokuserat
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt Trivs med att arbeta i ett högt tempo och hanterar stress konstruktivt Har ett professionellt och empatiskt bemötande i alla kundkontakter Är lösningsfokuserad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt Har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av ett engagerat team
I vårt kontaktcenter arbetar du tillsammans med kollegor som brinner för service och utveckling. Här är samarbete, förbättring och lärande en naturlig del av vardagen. Varje medarbetare har ett särskilt ansvarsområde att fokusera på, vilket bidrar till både personlig utveckling och verksamhetens kvalitet.
Vem är du?
Du är en person som ser fram emot mötet med människor varje dag. Med ett positivt bemötande, en utåtriktad personlighet och en vilja att ta dig an nya utmaningar, har du en naturlig känsla för service och drivs av att göra skillnad i varje kundmöte.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta en arbetsmiljö med högt tempo, snabba förändringar och varierande arbetsuppgifter. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att ta egna initiativ. Du är självgående, men också en lagspelare som bidrar till gruppens gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - din förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och hantera olika typer av bemötanden är avgörande för att lyckas i rollen.
Vill du vara med och göra skillnad i kundmötet varje dag? Skicka in din ansökan redan idag!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Kontaktcenter Kontakt
therese bergsten 0511-32225 Jobbnummer
9591267