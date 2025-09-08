Kommunvägledare till Kontaktcenter
2025-09-08
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Nu söker vi en kommunvägledare till vårt Kontaktcenter. Är du lösningsorienterad, har ett genuint intresse för att hjälpa människor och brinner för att ge förstklassig service? Då kan du vara den vi söker!
Om Kontaktcenter
Till Kontaktcenter vänder sig medborgare, besökare och företagare via telefon, digitala kanaler eller genom fysiska besök i kommunhuset. Här får de svar på frågor, information och vägledning i ärenden som rör Hörby kommuns verksamheter samt lotsas vidare till andra myndigheter och samhällsfunktioner.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som kommunvägledare är du kommunens ansikte utåt ofta den första kontakten med kommunen.
Du erbjuder service till både externa besökare och interna medarbetare, och arbetar bland annat med:
• Mottagning av fysiska besök
• Telefonsupport via kommunens växel
• Hantering av kommunens chatt och e-post
• Handläggning av ärenden
• Kommun- och konsumentvägledning
• Internservice
Du arbetar både självständigt och i team, med varierade arbetsuppgifter i ett flexibelt arbete där du har möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av Kontaktcenter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett stort samhällsintresse och god förståelse för offentlig verksamhet
• Har en utpräglad känsla för service och bemötande
• Är trygg, kommunikativ och professionell i mötet med människor
• Har lätt för att navigera i stora informationsflöden
• Är flexibel, lösningsfokuserad och nyfikenKvalifikationer
• Slutförd gymnasieutbildning, gärna med samhällsvetenskaplig inriktning
• God digital kompetens, vana vid Officeprogrammen och lätt att lära nya system
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från kundtjänst, Kontaktcenter eller liknande serviceyrken
• Vana av telefoni och arbete i växelsystemet Puzzel
• Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av e-tjänster
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du lockas av ett varierat arbete med många sociala kontakter, tror vi att du kommer att trivas hos oss!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "118/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Kund- och servicecenterchef
Danila Björklund de Haas danila.dehaas@horby.se 0415-37 81 80 Jobbnummer
9497406