Kommunvägledare till Danderyds kommun

Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Kommunens kontaktcenter i Mörby Centrum ger service till invånare och företag via digitala kanaler, telefon och besök. Genom att hantera medborgarärenden för kommunens förvaltningar bidrar kontaktcentret till att avlasta handläggarna i deras arbete. Kontaktcentrets kunskap om Danderydsbornas behov och önskemål är en viktig del i utvecklingen av kommunens service och tjänster.
Har du som vi ett stort intresse för service och smarta lösningar? Är du engagerad, nyfiken och snabb på tangentbordet? Är du intresserad av att jobba som kommunvägledare hos oss? Då vill vi träffa dig.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss på kontaktcenter tillhör du ett härligt team bestående av tio medarbetare. Din primära arbetsuppgift är att ge service till invånare och företag gällande kommunens tjänster. Det kan variera mellan allt från ansökan om bygglov, hjälp med hemtjänst, frågor gällande förskola/skola till hantering av fel och synpunkter.
Tillsammans med våra kollegor i kommunen utformar vi nya effektiva arbetssätt som ska ge bättre och snabbare service till Danderydsborna. Kontaktcenter bidrar på detta vis till verksamhetsutveckling och nya lösningar i kommunen. Vi utvecklar smarta lösningar och nås via flera kanaler på det sätt som medborgaren själv väljer. Ditt bidrag är viktigt i denna utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieexamen
* Flerårig arbetslivserfarenhet från ett kontaktcenter eller liknande kundtjänst med hantering av inkommande ärenden via telefon och digitala kanaler
* Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem eller verksamhetssystem
* Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
* God kommunikativ förmåga i tal och skrift på engelska
* Goda kunskaper i Microsoft 365
Det är även meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
* Dokumenterad erfarenhet i ärendehanteringssystemet Artologik HelpDesk.
* Arbetslivserfarenhet från arbete i offentlig eller kommunal verksamhet.
Vi söker dig som har ett genuint servicefokus och en lösningsorienterad inställning. Du arbetar strukturerat och organiserat, med ett proaktivt arbetssätt som gör att du ligger steget före. Din goda samarbetsförmåga och starka teamkänsla gör dig till en lagspelare, samtidigt som du har förmågan att behålla lugnet och prioritera rätt även under högt tempo. Om du trivs med att ta ansvar, bidra till ett positivt arbetsklimat och leverera kvalitet då kan du vara den vi söker!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
