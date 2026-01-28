Kommunvägledare/Administratör till Kontaktcenter
2026-01-28
Publiceringsdatum2026-01-28
Kontaktcenter är Kungälv kommuns första kontaktpunkt - dit invånare, företagare och besökare vänder sig när de söker information, vägledning eller service.
Hos oss står tillgänglighet, gott bemötande och engagemang i fokus.
Vår verksamhet omfattar kommunvägledning, kundservice, växel och reception, men också ett tydligt uppdrag inom kommunintern service. Det innebär att vi stöttar kommunens medarbetare, politiker och verksamheter i deras vardag - både fysiskt på plats och digitalt via ärenden.
Kontaktcenter ligger vid stadshusets huvudentré och har en central roll i kommunen. Vi tillhör sektor Samhällsbyggnad och är ett team på 22 kollegor. Tillsammans skapar vi en trygg, professionell och samordnad service - både externt och internt.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunvägledare/administratör har du ett brett och varierat uppdrag där du kombinerar extern kommunvägledning med kommunintern service och administrativt stöd.
Kommunvägledning och extern service
Vägleda invånare, företagare och besökare via telefon, e-post, e-tjänster och i reception
Besvara frågor som rör hela kommunen och säkerställa att rätt information når rätt mottagare
Självständigt hantera vissa ärenden samt guida vidare i organisationen när det behövs
Vara ett stöd när information på kungalv.se eller i andra kanaler inte räcker till
Bidra till utveckling av service, arbetssätt och digitala lösningar i kontaktcenter
Kommunintern service och administration
Ge samordnad intern service och administrativt stöd till kommunens medarbetare, politiker och verksamheter, både i reception och via digital ärendehantering
Hantera ärenden kopplade till intern service, behörigheter, utrustning och åtkomst, samt säkerställa ett professionellt och effektivt stöd i vardagen
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, initiativtagande och genuint intresserad av service, digitalisering och att göra vardagen enklare för kommunens invånare såväl som kollegor.Kvalifikationer
För rollen som kommunvägledare/administratör söker vi dig som är serviceinriktad, kommunikativ och trygg i mötet med människor i olika situationer. Du trivs i en roll där tempot kan variera och där både struktur och flexibilitet är viktiga.Utbildningsbakgrund
3-årig högskoleutbildning, relevant kandidatexamen
(exempelvis inom offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, administration, service management, IT eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig)Erfarenheter
Erfarenhet av arbete inom service- och informationsyrken, gärna inom offentlig sektor eller annan organisation där tillgänglighet, bemötande och saklig kommunikation varit centrala.
Meriterande med erfarenhet från kommunal kontaktcenterverksamhet eller likvärdig verksamhet.
Språk och digital kompetens
Mycket god IT-mognad och vana att arbeta i digitala system och ärendehantering
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
- Självgående och strukturerad i ditt arbetssätt.
- Relationsskapande med god samarbetsförmåga.
- Stabil, uthållig och flexibel när förutsättningarna förändras.
- God pedagogisk insikt och förmåga att förklara komplex information på ett enkelt sätt.
- Problemlösande med fokus på kvalitet, service och ständig förbättring.
- Professionell och trygg i muntlig kommunikation och bemötande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang för service, samhällsfrågor och digital utveckling.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
