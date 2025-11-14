Kommunstrateg social hållbarhet
Nu söker vi dig som jobbar med social hållbarhet inom offentlig sektor på en strategisk och sammanhållande nivå. Hos oss ingår du i enheten för social hållbarhet inom Kommunledningskontoret (KLK). Vi är sex kollegor i rollerna enhetschef, utvecklare, kommunstrateger och samordningschef. Vårt uppdrag är att leda och samordna utvecklingsarbetet inom social hållbarhet inom Eskilstuna kommunkoncern för att nå de politiskt beslutade målen.
Vi ger stöd och vägledning i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheter som finns för alla som lever och verkar i Eskilstuna. Vi är sakkunniga i beredningar och råd, och fungerar som en brygga mellan politik, civilsamhället och kommunen. Vi bereder ärenden, driver dialog och samverkan, och verkar för att sociala hållbarhetsfrågor integreras i ledning och styrning.
Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Du arbetar övergripande och strategiskt med fokus på utveckling och samordning. Du leder och samordnar olika koncernövergripande utvecklingsinsatser, exempelvis utveckling av samverkan med civilsamhället. Du stödjer kommunkoncernens verksamheter på olika sätt för att nå kommunens mål och ambitioner inom social hållbarhet. Det gör du bland annat genom att ta fram vägledningar och metodstöd, som till exempel för jämlikhetsanalyser. Du kommer också ta fram och hålla i utbildningar inom områden som rättighetsbaserat arbetssätt och jämlikt bemötande. Du arbetar med analyser och utredningar inom social hållbarhet. Både genom att själv genomföra dem och genom att stödja andra i det arbete. Implementeringen av resultaten ser du som en självklar del av processen. Du ger strategiskt och administrativt stöd i olika interna utvecklingsforum och företräder kommunen i lokala, regionala, nationella och internationella nätverk. Genom omvärldsbevakning identifierar du behov och trender över tid och omsätter dessa i långsiktiga strategier.Kvalifikationer
Du har en avslutad akademisk examen och har jobbat strategiskt och övergripande inom kommunal eller annan offentlig verksamhet med sociala hållbarhetsfrågor. Ju fler politikområden och perspektiv du har erfarenhet av inom social hållbarhet desto bättre. Har du erfarenhet av arbete inom politikområdet integration samt arbete mot diskriminering och rasism för att säkerställa likvärdiga möjligheter, är det en fördel.
Du är trygg i att driva utvecklingsarbeten och leda större och komplexa projekt. Samtidigt är du lyhörd och bra på att bygga förtroendefulla samarbeten. I rollen har du många kontaktytor där gott samarbete är A och O för att nå resultat. Genom tydlighet och din pedagogiska förmåga skapar du relevans för dem du möter i tal, skrift och även visuellt. Som person är du analytisk, strukturerad och kan växla mellan detaljer och helheter. Du är van att prioritera och driva ditt arbete självständigt.
Vill du vara med och driva arbete för ett socialt hållbart Eskilstuna? Välkommen med din ansökan!
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
ÖVRIGT
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
