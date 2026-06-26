Kommunsekreterare
Mönsterås Kommun / Administratörsjobb / Mönsterås Visa alla administratörsjobb i Mönsterås
2026-06-26
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Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är placerad på kansliavdelningen som tillhör ledningsstaben. Vi är sex personer på avdelningen, som har ansvar för ärendeberedning, registratur, administrativt stöd inom ledningsstaben, handläggning åt överförmyndaren, planering och genomförande av allmänna val, kris- och säkerhet, informationssäkerhet samt verksamhetsutveckling. Kansliet ger också service till politiker och tjänstemän i juridiska frågor inom området offentlig rätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Kommunsekreteraren är en nyckelperson i ärendeprocessen och har en viktig roll i kansliavdelningens förändringsarbete. Vill du i egenskap av nyckelperson vara med och förändra och utvecklas inom en politiskt styrd organisation i en spännande fas? Då är det här tjänsten för dig!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda ärenden till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. I anslutning till de instanserna ingår även vissa andra politiska organ, till exempel presidieberedningar. Ärendeberedningen innebär att du har ansvar för förberedelser och efterarbete. Du planerar, administrerar, deltar i sammanträdena och skriver protokoll. Som kommunsekreterare skriver du vissa beslutsunderlag och handlägger en del ärenden. Arbetets upplägg sker enligt tidsplaner vilket innebär att du ofta arbetar mot någon form av deadline.
Du ska säkra att den politiska gången följs i enlighet med kommunallagen och andra för verksamheterna gällande lagar och styrdokument. Kvalitetssäkring av ärendehanteringsprocessen ligger inom ditt område. Det innebär att säkerställa att underlag och protokoll är korrekta och av hög kvalitet både ur juridiskt och språkligt hänseende.
Arbetet innebär mycket kontakter med politiker, kommunens tjänstepersoner och medborgare. Du ger politiker, chefer och handläggare ett stöd med hög servicegrad och professionellt utförande. Du ger dem råd i frågor som rör offentlighet och sekretess samt i ärendehantering. I tjänsten ingår att utbilda verksamheten i frågor som rör ärendeprocessen.
Mönsterås kommun använder Evolution som dokument- och ärendehanteringssystem och Netpublicator för att digitalt publicera kallelser. Systemen är en del i arbetet med att förbättra kvalitén, bli effektivare och öka tillgängligheten. Evolution kommer att vara ditt huvudsakliga arbetsverktyg. Du ansvarar för att utveckla mötesadministrationen i systemet och du har också en roll i att stödja och utbilda användarna samt även systemansvaret.Kvalifikationer
Till den här tjänsten söker vi dig som har högskoleutbildning med inriktning mot offentlig förvaltning, till exempel statsvetare, socionom, jurist eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har god förmåga att i tal och skrift uttrycka dig lättillgängligt och tydligt på svenska. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar dokument av hög kvalitet.
Du har goda kunskaper i Word i MS Office och intresse för dokumenthantering och IT-system.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha god kunskap om, förståelse och intresse för den politiska process som styr kommunal och offentlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av nämndadministration och offentlig förvaltning samt goda kunskaper i kommunal- och förvaltningsrätt och övriga regelverk som styr kommunal och offentlig verksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i ett digitalt ärende- och dokumenthanteringssystem.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du organiserad och serviceinriktad. Du har en vilja att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter samt bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet. Du är kvalitetsmedveten och noggrann. Det är viktigt att du kan planera och strukturera ditt arbete och arbeta självständigt, med du behöver också ha en mycket god samarbetsförmåga och trivas i servicerollen. För att delta i utvecklingsarbetet är du lyhörd för andras synpunkter och har ett driv till att genomföra överenskomna förändringar. Du delar aktivt med dig av nya kunskaper och idéer.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast - enligt överenskommelse.
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För den här tjänsten krävs utdrag ur belastningsregistret.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift.
Kommunchefen finns tillgänglig för frågor via telefon under vecka 32. Om du vill komma i kontakt tidigare går det bra att skicka ett e-postmeddelande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås Kommun
(org.nr 212000-0720)
Mönsterås kommun (visa karta
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383 22 MÖNSTERÅS Arbetsplats
Mönsterås kommun Kontakt
Kommunchef
Fredrik Johansson fredrik.johansson@monsteras.se 010-3537462 Jobbnummer
9981135