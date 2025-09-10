Kommunpoliser till Stockholm City
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm City är Stockholms mest trafikerade polisområde där över en miljon människor rör sig varje dag. Det geografiska området spänner över två kommuner - från den hektiska stadskärnan till det lugnare Lidingö.
Polisområde Stockholm City är indelat i indelat i tre lokalpolisområden: Norra innerstaden, Lidingö-Kungsholmen och Södermalm. Nu söker vi kommunpoliser till samtliga. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Uppdraget som kommunpolis innebär primärt att arbeta långsiktigt med strategisk planering och samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. I nära samarbete med dina kollegor är en stor del av ditt uppdrag att samverka externt med Stockholm stad, det lokala näringslivet och andra aktörer. I denna samverkan är du en tydlig och tillgänglig kontaktperson. Genom kommunikation och dialog redogör du för prioriteringar och vårt uppdrag. Du förväntas ta en aktiv roll i att driva utvecklingen av verksamheten framåt samt är strategiskt ansvarig för delmål som sätts i den längre tidsskalan. Du bidrar även med din kompetens i den operativa kärnverksamheten, vid behov i yttre tjänst, i arbetet mot den lokala problembilden.
• Strategisk planering
• Nära samarbete med kollegor
• Samverkan med externa aktörer
• Driva verksamhetsutveckling
• Medborgarmöten samt operativt arbete i yttre tjänstKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104)
• Erfarenhet av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av samverkan med kommun och lokalsamhälle
• Relevant erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten, exempelvis implementering av LiO
• Erfarenhet av att långsiktigt planera strategiskt polisarbete
• Erfarenhet av verksamhetsstyrningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som självständigt kan planera och prioritera mellan arbetsuppgifter utifrån olika perspektiv och strukturera arbetet därefter. Eftersom rollen präglas av långsiktighet och samverkan ser vi att du har uthållighet och en god samarbetsförmåga. Du bör vara kommunikativ och ha god förmåga att förmedla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala lägesbilder. Som person är du social och har lätt för att skapa kontakter. Därtill förväntas du ta egna initiativ utifrån de målsättningar som ligger till grund för lokalpolisområdets verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276955/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kontakt
Rekryterande chef LPO Lidingö/Kungsholmen
Mikael Jonsson mikael.jonsson@polisen.se 073-0546928 Jobbnummer
9501010