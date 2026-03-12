Kommunpolis till LPO Nacka
2026-03-12
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli. Lokalpolisområde Nacka ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Vi söker en kommunpolis till LPO Nacka för Tyresö kommun.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan både internt och externt mot stadsdelar och övriga lokalsamhället.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
• Fungera som en inspiratör och motor i det brottsförebyggande arbetet, ha mandat att utveckla det brottsförebyggande arbetet och genomdriva samverkansarbete för hela lokalpolisområdet.
• Ha en aktiv roll i att tillsammans med dina kollegor i stöds service 3 som är navet för utvecklingen av Lpo Nackas operativa verksamhet.
• Företräda hela Polismyndigheten lokalt både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
• Fungera som lokalpolisområdets ansikte utåt och presentera material och tala inför grupper, både externt och internt.
• Säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna.
• Representera polisen i samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet.
• Hålla i processer i brottsförebyggande arbete både internt och tillsammans med våra samverkanspartners.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk godkänd polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:1104).
• God erfarenhet om lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av samverkan med aktörer både internt och externt.
• Erfarenhet av samverkan med kommun- och lokalsamhälle.
• Erfarenhet av att leda arbete i projektform.
• Har tidigare kunskap om polisens strategiska riktlinjer (ex. BF-strategin).
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har förmåga att arbeta självständigt med ett intresse för samverkan, brottsförebyggande och trygghetsfrågor. Du bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget i sin helhet. Då arbetet innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och ha förmåga att förmedla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala lägesbilder och brottslighet. Som kommunpolis förväntas du ha ett serviceorienterat förhållningssätt liksom en fallenhet för att få andra att vilja bidra till de gemensamma mål som ställts upp på lokal såväl som nationell nivå. Din förmåga att kunna samverka och skapa förtroendefulla relationer är av yttersta vikt för att lyckas med uppdraget.
Vi söker dig som tar ansvar för och utvecklar den egna verksamheten i relation till helheten. Som kommunpolis har du ett nära samarbete med LPO-chefen och förväntas ta egna initiativ, utifrån de målsättningar som ligger till grund för lokalpolisområdets verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Nacka
Arbetstid: Periodplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
