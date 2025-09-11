Kommunpolis till lokalpolisområde Botkyrka
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare.
Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Botkyrka ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, spaningsverksamhet (NIGS, nationell ingripandespaning) samt stöd och service. Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Uppdraget som kommunpolis innebär att arbeta långsiktigt med strategisk planering och samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i lokalpolisområdet. En stor del av uppdraget består av att i nära samarbete med kollegor samverka externt med kommunerna, det lokala näringslivet och andra aktörer. I denna samverkan är du en tydlig och tillgänglig kontaktperson. Genom kommunikation och dialog redogör du för prioriteringar och vårt uppdrag. Du förväntas ta en aktiv roll i att driva utvecklingen av verksamheten framåt samt är strategiskt ansvarig för delmål som sätts i den längre tidsskalan. Du bidrar även med din kompetens i den operativa kärnverksamheten och arbetet mot den lokala problembilden. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
• Är polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman
• Har erfarenhet om lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Har mycket goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av samverkan med aktörer både internt och externt
• Erfarenhet av att omsätta identifierade problem i den lokala lägesbilden till operativa aktiviteter
• Erfarenhet av ledningsfunktion och stabsarbete
• Relevant erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• Erfarenhet av att leda arbete i projektform
• Erfarenhet av arbete i verksamhetsområdet som kommunpolis
• Erfarenhet av att långsiktigt planera strategiskt polisarbete
Personliga egenskaper
Vi söker dig som självständigt kan planera och prioritera mellan arbetsuppgifter utifrån olika perspektiv och strukturera arbetet därefter. Eftersom rollen präglas av långsiktighet och samverkan ser vi att du har uthållighet, flexibilitet och en god samarbetsförmåga. Du vågar testa nya arbetssätt och arbetar med uppföljning. Du behöver vara kommunikativ och ha god förmåga att förmedla och skapa förståelse för Polismyndighetens arbete utifrån lokala lägesbilder. Du kommer att hålla presentationer och tala inför grupp, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga.
Som person är du social och har lätt för att skapa kontakter. Därtill förväntas du ta egna initiativ utifrån de målsättningar som ligger till grund för lokalpolisområdets verksamhet. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt syn- och förhållningssätt. Vi ser att du är trygg, stabil och besitter en personlig mognad.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Botkyrka
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, det förekommer veckoslut och natt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Kommunpolis
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276841/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
HR-konsult
Martina Wahlgren martina.wahlgren@polisen.se 076-110 14 57 Jobbnummer
9503152