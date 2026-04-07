Kommunledningschef
Vill du leda kommunens interna stödorganisation? Brinner du för utveckling, drivs av att skapa goda samarbeten och vill säkerställa att våra verksamheter får ett stöd som verkligen gör skillnad? Är du genuint intresserad av samhällsfrågor? Vill du arbeta i en organisation som präglas av tillit, engagemang och arbetsglädje?
Då är detta rollen för dig.

Om företaget
På Kommunledningskontoret samlar vi kommunens centrala stödfunktioner inom ekonomi, personal, kansli, upphandling, kvalitet samt it- och digitalisering. Här arbetar ca 65 medarbetare i olika roller. Tillsammans utgör vi den serviceplattform som gör det möjligt för kärnverksamheterna att leverera kvalitet till kommunens invånare.
Hos oss får du leda en organisation där kompetens, samarbete och utvecklingsvilja står i centrum.
Ditt uppdrag
Som chef för Kommunledningskontoret får du en nyckelroll i att stärka kommunens gemensamma förmåga.
Du:
säkerställer att stödfunktionerna levererar stöd och service av hög kvalitet - enkelt, effektivt och medborgarvänligt
leder arbetet mot gemensamma mål och bidrar till att skapa en modern, sammanhållen och professionell stödorganisation
leder, coachar och utvecklar kontorets chefer och medarbetare
driver strategiska utvecklings- och förändringsprocesser där idéer och förbättringar från verksamheten tas tillvara
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal. Det innebär bl.a. att:
lagstiftning, riktlinjer och politiska beslut följs
integrera styrmodellen i den strategiska planeringen, kommunicera visionen och skapa goda förutsättningar för mål- och kvalitetsstyrning
se till att kontoret fungerar effektivt och att de långsiktiga målen nås
det yttersta ansvaret för hela kontorets ekonomiska förvaltning, inklusive att säkerställa att budget och ekonomiska planer är i linje med organisationens övergripande mål och strategier
arbetsmiljö, kompetensförsörjning och samverkan fungerar väl
ett direkt personalansvar för ca 10 chefer och strateger
Du ingår i kommunens ledningsgrupp och är en nära partner till kommundirektören i det strategiska utvecklingsarbetet. Du rapporterar direkt till kommundirektören och är också ställföreträdande kommundirektör vid dennes frånvaro. Du leder även din egen ledningsgrupp med chefer, och med verksamhetscontroller och HR-konsult som stöd i det strategiska arbetet. Med din helhetssyn blir du en viktig brygga mellan politik, ledning och verksamhet.
I rollen ingår också att:
ta fram relevanta och tydliga beslutsunderlag
analysera kommunens behov och utmaningar ur ett helhetsperspektiv
representera kommunen i nätverk och samverkan med näringsliv, myndigheter och andra organisationer
Vem är du?
Vi söker dig som vill både leda och utveckla - och som gör det med mod, nyfikenhet och tillit.
Du har:
en tillitsbaserad ledarstil, präglad av dialog, delaktighet och förtroende
erfarenhet av att leda förändring och att arbeta med medarbetardriven utveckling
tidigare arbetat som chef med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
vana vid politiskt styrda organisationer och förståelse för dess förutsättningar
förmåga att se helheter över organisatoriska gränser
en högskoleutbildning som givit kunskap om analys, metod och evidens, t.ex. statsvetenskap eller juridik
god ekonomisk förståelse
Erfarenhet av LOU, kansliarbete och tidigare erfarenhet av att vara chef över andra chefer ser vi som meriterande.
Som person är du:
strategisk och resultatinriktad
strukturerad och noggrann, samt trygg i att prioritera, planera och följa upp
relationsskapande och duktig på att skapa samarbete och tillit
lösningsorienterad och snabb på att analysera komplexa frågor
kommunikativ och bekväm i dialog med både politiker, tjänstepersoner och media
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - och söker dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-26.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Kommundirektör, Daniel Holmvin, e-post: daniel.holmvin@sala.se
HR-konsult/rekryterare, Josefine Högmark, e-post: josefine.hogmark@sala.se Facklig kontakt
Vision, Thomas Roberg, e-post: thomas.roberg@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
