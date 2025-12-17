Kommunjurist till Ale kommun - vikariat
2025-12-17
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vikariatet som kommunjurist är placerad vid kommunledningsförvaltningens demokratiavdelning, enheten ledning och styrning.
Enheten består av utvecklingsledare med olika inriktningar samt två kommunjurister. Din närmaste chef är tillika avdelningschef. Demokratiavdelningens uppdrag är under utveckling där förändring av både arbetssätt och processer inom det administrativa området är i fokus. Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ger dig möjlighet att välja arbetsplats beroende på arbetsuppgift.
I din vardag kommer du arbeta tillsammans med ytterligare en kommunjurist med frågeställningar som spänner över de olika juridiska sakområden som reglerar den kommunala verksamheten. Din närmaste kollega är primärt inriktad mot skola, socialtjänst samt vård och omsorg och nu söker vi dig som som ska ha fokus på de lagstiftningar som reglerar kommunens tekniska- och samhällsbyggande verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
För att trivas som vikarierande kommunjurist hos oss behöver du ha ett stort intresse för samhällsfrågor, förståelse för innebörden av att arbeta i en politiskt styrd organisation och grundläggande kunskap om den politiska beslutsprocessen. I rollen kommer du bland annat stödja kommunens olika verksamheter i juridiska frågor, utarbeta underlag, delta vid sekretessprövning, förbereda och granska juridiska dokument och avtal samt i förekommande fall delta i förhandlingar och möten med externa parter. Utbildning och information till kommunens medarbetare och förtroendevalda i juridiska frågor samt deltagande i beredning av ärenden till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige är naturliga inslag i tjänsten. Du kommer därmed att behöva uppskatta bredden av frågor som du kommer att mötas av. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en juristexamen och som har erfarenhet av juridiskt arbete i en politiskt styrd organisation.
Du har bred kompetens inom olika områden som reglerar den kommunala verksamheten som till exempel kommunallag, förvaltningslag, offentlighets- och sekretesslag och upphandlingsjuridik, men har du även goda kunskaper inom allmän fastighetsrätt, plan- och bygglagstiftning och miljörätt är detta meriterande.
För att lyckas i rollen krävs att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har god analytisk förmåga, är kommunikativ och samarbetar väl med andra. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och kan hantera flera parallella ärenden på ett effektivt och kvalitetsmedvetet sätt. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är ett föräldravikariat från den 1/3 2026, eller enligt överenskommelse, till den 31/12 2026. Vi tillämpar flexanställning och viss del av arbetstiden kan förläggas till annan plats.
I din ansökan ber vi dig att besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Detta för att säkerställa en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt.
Vi är måna om att du mår bra och erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
