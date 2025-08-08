Kommunjurist sökes till kansliet
2025-08-08
Din arbetsplats
Som kommunjurist är du en del av kommunens kansli. Kansliet har bland annat hand om ärendeberedning, dokument- och ärendehantering, arkiv, genomförande av val och nämndadministrativt stöd åt kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet tillhandahåller också juridiskt stöd åt kommunens övriga verksamheter, förvaltningsledningen och den politiska organisationen.
Inom kansliet finns ytterligare två kommunjurister som du kommer att ha ett nära samarbete med. I kommunen finns även en jurist som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.
Du har din placering i kommunhuset i Mölnlycke som ligger 15 minuter från Göteborgs centrum.
Ditt uppdrag
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens sektorer och verksamheter. Du genomför också utredningar och ger utbildningar inom det offentligrättsliga området. Du arbetar med alla rättsområden som reglerar och påverkar kommunal verksamhet, såsom exempelvis kommunalrätt, förvaltningsrätt, dataskyddslagstiftning och offentlighet- och sekretess. Du arbetar också med frågor som ligger inom ramen för det civilrättsliga området.
Som kommunjurist i Härryda kommun har du en strategisk funktion. Du deltar i arbetet med att säkerställa och utveckla verksamheten utifrån ett juridiskt perspektiv. I detta ingår exempelvis granskning av processer, processutveckling, framtagande av mallar och lathundar etcetera. Du håller också i utbildningar och du deltar vid förhandlingar och vid behov politiska möten.
En annan viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på gällande lagstiftning. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara rättsutredningar samt granskning och upprättande av avtal. Därutöver kommer du handlägga och föredra ärenden samt bistå chefer med råd kring juridiska frågor. Arbetet innebär att företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig med avlagd juristexamen och med flerårig erfarenhet av självständigt juridiskt arbete inom offentlig sektor, domstol, andra myndigheter eller advokatbyrå. Du har mycket god kunskap inom offentligrätt, såsom exempelvis kommunalrätt och förvaltningsrätt, samt kunskap inom civilrättsliga frågor. Du kan strukturera och analysera komplicerade frågeställningar, kommunicera tydligt kring dessa och föreslå handlingsalternativ och lösningar utifrån juridiska avvägningar.
Notarietjänstgöring eller tidigare arbete som kommunjurist är meriterande. Det är även en fördel om du arbetat med avtalsförhandlingar och avtalsrätt. Erfarenhet av tillämpning, analys och rådgivning inom flera rättsområden och kommunala verksamhetsområden är också meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat med utlämnande av allmänna handlingar samt frågor som rör offentlighets- och sekretesslagen.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i din profession, arbetar effektivt - både självständigt och i grupp - och har förmåga att prioritera utan att ge avkall på noggrannheten. Som person är du analytisk, prestigelös och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har ett gott omdöme och hög integritet. Vi tror att du är lösningsorienterad, besjälad av att ge god service och att du ser det som en självklarhet att alltid ha ett gott bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
