Kommunjurist
Östersunds Kommun / Juristjobb / Östersund Visa alla juristjobb i Östersund
2026-06-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
I Östersunds kommun gör varje medarbetare stor skillnad för många människor, genom hela livet. Vi rör oss ständigt framåt och gör det med hjärtat. På Kommunledningsförvaltningen finns bred kunskap i olika roller inom juridik, säkerhet och beredskap, verksamhetsskydd, informationsförvaltning och arkiv, registratur, nämndadministration med mera. Du kommer ingå i ett juristteam med erfarna kollegor som arbetar självständigt under en samordnande stadsjurist. Tillsammans bygger vi kunskap och samverkar för att skapa ett ännu bättre Östersund.
Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid till och med 2027-10-31. Förlängning kan bli aktuell. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.
Ditt nya jobb
Tjänsten som kommunjurist innebär arbete i en mångfacetterad verksamhet och ställer höga krav på att snabbt kunna sätta sig in i olika juridiska frågeställningar, både på bredden och på djupet; vilket kräver flexibilitet och självständighet. Du kommer att ge råd i juridiska frågor till kommunens nämnder/förvaltningar, kommunalförbund och kommunala bolag.
Det är en fördel om du har ett stort intresse av samhällsfrågor och tycker det är stimulerande att arbeta i en politiskt styrd organisation. Att kunna samarbeta med olika professioner och inhämta flera perspektiv kommer vara viktigt, liksom en förmåga att växla mellan olika ärenden och ta sig an nya frågor med kort varsel.
Du arbetar nära beslutsfattare och verksamheter och är med när vi omsätter lagstiftning, politiska mål och värdegrund i praktiken. Rollen passar dig som gillar att ha överblick, trivs i en politiskt styrd miljö och tycker att demokrati, delaktighet och ordning och reda i besluten är viktigt på riktigt. Vi har fokus på transparens, inkludering, mångfald och ett gott bemötande i kontakten med medborgare.
Vanliga arbetsuppgifter
Ge löpande juridisk rådgivning till chefer, politiker och verksamhet inom kommunalrätt och förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess
Stödja beredning och handläggning av ärenden till kommunstyrelse och nämnder
Utarbeta och granska avtal, riktlinjer, reglementen och andra styrdokument
Delta i utvecklings- och förändringsarbete med fokus på rättssäkerhet, transparens och kvalitet
Med kort varsel hantera juridiska frågeställningar från hela kommunens breda verksamhet och ge en god service
Din kompetens
Krav
Juristexamen
Arbetslivserfarenhet med kvalificerade juridiska frågeställningar
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av offentligrättsliga och civilrättsliga frågor så som till exempel tvistlösning och processföring, kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, avtalsrätt, skoljuridik, socialrätt, skadeståndsrätt, upphandling och fastighetsrätt.
Erfarenhet från politiskt styrd organisation, till exempel kommun, region eller statlig myndighet
Vi söker dig
Vi värdesätter en person som har en helhetssyn, och som har förmågan att förvandla komplexa juridiska frågor till hanterbara lösningar på ett effektivt sätt. För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad, initativtagande och ha förmåga att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ska kunna förmedla information så att andra förstår och vara bekväm med att tala inför en grupp. Det är också viktigt att du kan skapa goda samarbetsrelationer med andra, såväl inom som utanför organisationen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-08-02. Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
En hälsning från din blivande chef
Som chef för Sektor demokratistöd hoppas jag just du söker - min målbild är att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig och dina kollegor att fokusera på era uppdrag och samtidigt ha riktigt roligt på jobbet! Hos oss ska det kännas lustfyllt att gå till arbetet i våra fina nyrenoverade rådhuslokaler, där det både finns avskildhet att arbeta med känsliga ärenden och nära till kollegor att bolla och slappna av med. Kanske avslutar du dagen med att under din friskvårdstid ta en springtur längs Storsjöns stränder eller en skidtur i nypreparerade spår i världsklass? Balans i livet är viktigt, då blir resultatet också som bäst.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kommunledningsförvaltningen
I arbetet för ett bättre Östersund har demokrati och utveckling en avgörande roll. Inom Kommunledningsförvaltningen arbetar vi bland annat med medborgarservice och demokratiska uppdrag kopplat till politiken. Här finns också våra näringslivsutvecklare, ekonomer, HR-konsulter, kommunikatörer, IT och administratörer med flera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Sektorchef
Anna Backlund anna.i.backlund@ostersund.se +4663140650 Jobbnummer
9971972