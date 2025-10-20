Kommunikör med fokus på intern kommunikation
2025-10-20
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Nu söker vi på Kustbevakningen en kollega med fokus på internkommunikation.
I arbetet med den interna kommunikationen ingår förändringskommunikation och stöd till chefer. Du kommer också stötta i arbetet med att utveckla myndighetens intranät.
Förutom fokus på internkommunikation kommer rollen att innebära planering och operativt genomförande av de flesta inslag som normalt förekommer på en kommunikationsenhet; ta fram planer, producera och publicera innehåll och ge stöd till chefer och medarbetare.
Kriskommunikation, främst i samband med övning men även skarpa situationer kan bli aktuellt.
Tjänsten innebär ett omväxlande arbete med stort friutrymme och många möjligheter till utveckling och nytänkande. Det betyder inte att du är ensam. Tvärtom! Till vardags kommer du att ingå som en naturlig del i en grupp av sju kommunikatörer som alla arbetar med kommunikationsstöd samt omfattande och prioriterade projekt. Arbetet innebär också ett nära samarbete med andra medarbetare inom myndigheten.
Du bidrar, som person och i din profession, till en inkluderande kultur där alla förstår sina och organisationens uppdrag, värderingar och känner delaktighet på arbetsplatsen.
Kustbevakningen är en del av totalförsvaret och vår verksamhet präglas av det nuvarande säkerhetsläget. Dessa frågor kommer därför att bli en del av din arbetsdag.
Tjänsten är placerad vid kommunikationsenheten i Göteborg. Idag arbetar sju personer på kommunikationsenheten som leds från Stockholm, men även har medarbetare i Göteborg och Karlskrona.
Vi söker dig som har:
- Avslutad högskole- eller universitetsexamen inom relevant område, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi på Kustbevakningen bedömer som relevant.
- Relevant erfarenhet av internkommunikation, gärna innefattande förändringsprojekt, stöd till chefer och kulturförflyttningar.
- Relevant erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller offentlig sektor.
- Erfarenhet av sedvanliga programvaror för produktion och publicering av redaktionellt innehåll, till exempel Optimizely, Adobe Creative Suite och MS Office.
- Relevant erfarenhet av att leda projekt.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- B-körkort.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med frågor inom totalförsvar och krisberedskap.
- Erfarenhet av stabsarbete.
Du är strukturerad, kommunikativ, prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra, samt arbeta självständigt. Är du en självständig och mångsidig kommunikatör så kommer du troligen att passa in bra hos oss. Dina kunskaper och erfarenheter är viktiga för oss. Vi fäster också stor vikt vid din personlighet och att du helt och fullt står bakom den statliga värdegrunden. Anställningsvillkor
Detta är en tidsbegränsad anställning med start 2026-01-01 eller enligt överenskommelse, i första hand till och med 2026-12-31. Dock längst tolv månader.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, godkänt drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att projektmedel beviljas.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
