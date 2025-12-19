Kommunikatör/visuell Kommunikatör
2025-12-19
KOMMUNIKATÖR/VISUELL KOMMUNIKATÖR
Tjänstgöringsgrad 100%
Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg
Placering: Hallands kulturhistoriska museum i Varberg
Hallands kulturhistoriska museum är ett länsmuseum som bedriver regionalt museiarbete inom kulturhistoria och kulturmiljö. Museet finns på Varbergs fästning, i en vacker kulturhistorisk miljö som utgör ett av Hallands största besöksmål. Verksamheten bedrivs också på andra platser i Varberg och i regionen. Tillsammans med Hallands Konstmuseum i Halmstad ingår vi i Stiftelsen Hallands länsmuseer.
Museet består av de fem avdelningarna Samlingar, Kulturmiljö, Arkiv, Service och Publika avdelningen. Museets publika avdelning ansvarar för kommunikation, utställningsproduktion, lärande- och visningsverksamhet, program och evenemang samt reception och butik. Till den publika avdelningen söker vi nu en kommunikatör. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som kommunikatör och visuell kommunikatör.
Som kommunikatör har du i uppdrag att strategiskt planera, utveckla och genomföra arbetet med kommunikation och marknadsföring på Hallands kulturhistoriska museum. Du tar fram målgruppsanpassat innehåll utifrån budskap, kanal och kommunikationsmål. Du arbetar bland annat med vår hemsida, sociala medier, textproduktion, mediekontakter, annons- och trycksaksproduktion.
Som visuell kommunikatör arbetar du med museets program- och utställningsverksamhet samt med information mot besökare i museet och skolor. I din tjänst arbetar du såväl med textinnehåll som visuell gestaltning
Du arbetar med externa parter, så som Region Halland och Varbergs kommun. Du bidrar aktivt till att stärka profilen och varumärket för Hallands kulturhistoriska museum. Kvalifikationer
Vi söker dig med kunskap och erfarenhet av att arbeta som kommunikatör och visuell kommunikatör mot utställningsverksamhet och publik verksamhet. Du har utbildning inom kommunikation och erfarenhet av att arbeta med målgruppsanpassat innehåll. Du har lätt för att författa texter som är tillgängliga. Du har goda kunskaper i Word Press och Adobe CC: InDesign och Photoshop (Illustrator och Premiere Pro är meriterande).
Du har arbetat med att formge trycksaker, redaktionellt arbete på webben med text, bild samt rörligt media. Du har känsla för form samt rumslig gestaltning. Kan du arbeta i verktyget SketchUp eller motsvarande programvara är det meriterande.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. B-körkort är meriterande.
Erfarenhet av kommunikationsarbete inom museer eller andra kulturverksamheter är meriterande.
Som person är du strukturerad och har lätt för att prioritera. Du tar ansvar och kan koordinera flera parallella projekt och hålla deadlines. Du är lyhörd och tycker om att samarbeta, samtidigt som du har en förmåga att arbeta självständigt. Tjänsten innebär många kontakter och kräver stort engagemang både internt och externt för att skapa goda och hållbara relationer. Så ansöker du
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV. Senare i ansökningsprocessen kan vi komma att fråga efter arbetsprover.
Ansökan ska sändas via mejl till ansokan@hallandslansmuseer.se
Uppge "Ansökan Kommunikatör " i meddelandefältet.
Frågor om tjänsten besvaras av
Susanne Wilhelmsson, Avdelningschef Publika avdelningensusanne.wilhelmsson@museumhalland.se
0760-303459
Facklig företrädare
SACO/DIK, Sabine Svensson sabine.svensson@museumhalland.se
0340-82831.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.
Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut. Alla som begär ut allmänna handlingar kan därmed ta del av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter enligt
gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilket finns på https://hallandslansmuseer.se/var-organisation/styrdokument
