Kommunikatör, vikariat, till Danderyds kommun
2025-10-10
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Nu söker kommunikationsenheten på kommunledningskontoret en kommunikatör för ett föräldravikariat i 12 månader från 1 december 2025. Din hemvist kommer vara Djursholms slott i Danderyd men möjlighet finns att arbeta del av arbetstiden på distans.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Är du en klippa på kommunikation? Får du snabbt idéer för att skapa skillnad för mottagaren och har drivet att genomföra dem? Är du en nätverkare av rang som är erfaren men fortfarande nyfiken och vill skapa värde i vardagen för alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun? Då är du den vi söker.
Som kommunikatör i Danderyds kommun arbetar du operativt med strategisk höjd. Dagarna innehåller en blandning av planerade och händelsestyrda aktiviteter där du ansvarar för hela kommunikationskedjan genom att definiera, förankra och genomföra koncept och lösningar. Du presenterar idéer, skriver, producerar och publicerar innehåll och ser till att kommunikationen är tydlig och relevant med önskad effekt på verksamhetens och målgruppens behov.
Du kommer vara del av ett härligt team bestående av kommunikatörer, pressansvarig, grafisk producent, webbstrateg och kommunikationschef där vi aktivt stöttar varandra och samarbetar för att nå framgång i våra kommunikationsinsatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom kommunikation, media eller annan relevant utbildning
* Flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från en kommun med fokus på både intern och extern kommunikation
* Erfarenhet av digitala kommunikationsverktyg, sociala medier och produktion av innehåll
* Kunskap inom visuell kommunikation, exempelvis film/fotografering och grundläggande bildredigering
* Mycket god språklig förmåga i såväl tal som skrift
Vi söker dig som har en förmåga att se utanför boxen och kommer med nya förslag på gamla problem. Du har lätt för att skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter och situationer som uppstår, även under press. Du har en stark initiativförmåga och tar ansvar för dina arbetsuppgifter från start till mål och bygger starka relationer både inom och utanför teamet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot din ansökan. Vi kan komma att använda oss av arbetsprover vid intervjutillfället.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Danderyds kommun, Kommunikationsenheten Kontakt
Kommunikationschef
Helena Klange helena.klange@danderyd.se 0700870550 Jobbnummer
