Kommunikatör vikariat
Sollentuna Kommun / Marknadsföringsjobb / Sollentuna Visa alla marknadsföringsjobb i Sollentuna
2026-06-30
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Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium och ligger naturskönt beläget intill Edsviken och Edsbergsparken, cirka två mil norr om Stockholm. Här studerar omkring 2 400 elever och cirka 250 medarbetare arbetar tillsammans för att skapa en inspirerande och utvecklande skolmiljö. Den stora bredden av elever, program och kompetenser bidrar till en mångfald som vi är mycket stolta över.
På skolan finns en serviceenhet med 16 medarbetare som ansvarar för reception, administration, ekonomi, bokförråd, IT och vaktmästeri. Tillsammans arbetar vi för att ge verksamheten ett professionellt och serviceinriktat stöd.
Vi söker nu en kommunikatör på 50 procent för ett vikariat vid Rudbeck.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör ansvarar du för att utveckla och förvalta skolans kommunikation, både internt och externt. En central del av uppdraget är att ansvara för innehållet på skolans webbplats, där du säkerställer att informationen är aktuell, tydlig, tillgänglig och anpassad efter användarnas behov.
I rollen producerar, bearbetar och publicerar du texter för olika kommunikationskanaler, inklusive webb, interna informationskanaler och sociala medier. Du arbetar också med att samordna och beställa grafiskt material för både intern kommunikation och marknadsföringsinsatser, exempelvis inför mässor och andra evenemang. Vidare ansvarar du för framtagning och beställning av annonser i olika medier.
Du ingår i skolans serviceenhet och rapporterar till vår administrativa chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av arbete som kommunikatör och är van att skapa, bearbeta och anpassa innehåll för olika målgrupper och kommunikationskanaler, inklusive sociala medier.
Du har goda kunskaper inom webbpublicering och erfarenhet av att arbeta i CMS-verktyg som SiteVision, WordPress och Optimizely. Du har även erfarenhet av att samordna beställningar av grafiskt material och fungera som länk mellan verksamhet och formgivare.
För tjänsten krävs att du uttrycker dig mycket väl på svenska, både i tal och skrift, och att du har en god känsla för språk, struktur och målgruppsanpassad kommunikation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För anställning inom skolan krävs utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer planeras att påbörjas i slutet av vecka 32
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Jobbnummer
9984343