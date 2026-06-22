Kommunikatör/Verksamhetsansvarig 50 %
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2026-06-22
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FSDB Stockholm Gotland söker en Kommunikatör/Verksamhetsansvarig till föreningens kansli placerad på Södermalm i Stockholm där även medlemsverksamhet sker.
Om tjänsten
Som kommunikatör och verksamhetsansvarig har du en nyckelroll i föreningens arbete med att sprida kunskap om begreppet dövblindhet, hur det tar sig i praktiskt uttryck samt att utforma och utveckla verksamheter för föreningens nuvarande och blivande medlemmar.
Arbetet innebär bland annat:
- Ansvara för föreningens officiella kanaler som hemsida, sociala plattformar samt övriga digitala verktyg. Du kommer även äga ansvar för interna molntjänsten, administration av e-postdomän samt implementering av AI-baserade verktyg.
- Ansvara för korrektur och publicering av pressmeddelanden, debattartiklar, remissvar samt digital påverkansarbete.
Likaså verksamhetsprogram, nyhetsbrev samt annan intern och extern information.
- Ansvara för framtagande av kreativt informationsmaterial, ta fram layout och formgivning samt skapa nya informationsprojekt inom det intressepolitiska arbetet.
- Vara handläggare för Aktivitetsgruppen och tillsammans med dem utarbeta förslag på programverksamhet inom föreningen
- Ansvara för upphandling, bokning och beställning kopplad till ovan nämnda programverksamheten.
Du kommer ha en självständig roll som står direkt under kanslichef och tillsammans även samverka med styrelsen om de intressepolitiska målen.
Du har
• Minst 2 års högskoleutbildning inom kommunikation
• Minst tre års arbetslivserfarenhet i en kommunikativ yrkesroll
• Ett positivt förhållningssätt, professionellt bemötande och stark integritet
• Vana av att söka information, vara källkritisk, strukturerad och noggrann
• Ha mycket god analytisk förmåga samt kommunikativ förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska.
• Kompetens att arbeta i flera digitala system som t ex olika webbpublicerings-verktyg, Microsoft Office, Microsoft 365 Adobes publikationsverktyg, Googles analysverktyg, AI-verktyg som ChatGTP, CoPilot, Gemini samt diverse layoutprogram.
Det är meriterande om du har kunskap om funktionsnedsättningen Dövblindhet, kan teckenspråk samt kan kommunicera med tal via till exempel telefon.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % som inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetet utförs i föreningens kansli på Gotlandsgatan 46, med möjlighet till visst distansarbete enligt avtal.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer efter överenskommelse.
Arbetsplatsen har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden
Tillträde efter överenskommelse.
Frågor besvaras av
Alex Boije, ordförandealex@fsdba.se
Ansökan skickas till
Ingela Jacobsson, kanslichef ingela@fsdba.se
Ansökan ska vara inne senast
15 augusti 2026.
Om FSDB Stockholm Gotland
FSDB Stockholm Gotland är en regionförening för personer med dövblindhet.
FSDB Stockholm Gotland är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för personer med dövblindhets rättigheter i samhället i form av full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande.
Vi har en stor medlemsverksamhet samt ett omfattande påverkansarbete både inom Stockholm Stad och Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: ingela@fsdba.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fsdb Stockholms Gotland
Gotlandsgatan 46 (visa karta
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116 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Fsdb Stockholm & Gotland Kontakt
ordförande
Alex Boije alex@fsdba.se Jobbnummer
9972641