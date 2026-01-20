Kommunikatör Vårdsamverkan Fyrbodal
2026-01-20
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vårdsamverkan Fyrbodal är en arena för samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Fyrbodalsområdet i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola/elevhälsa.
Vårdsamverkan Fyrbodal kommer under 2026 och 2027 driva ett utvecklingsarbete inom psykisk hälsa och suicidprevention med syfte att stärka verksamheternas kunskap om suicidpreventivt arbete och i förlängningen minska antalet suicid i vårt område. En viktig del i arbetet är olika kommunikativa insatser.
Om arbetet
Som kommunikatör ansvarar du för att planera, producera och publicera projektets kommunikationsmaterial. Du kommer bland annat att:
skriva och redigera texter för webb, nyheter, utskick och presentationer
ta fram inbjudningar, bild- och presentationsmaterial
uppdatera och utveckla Vårdsamverkan Fyrbodals webbsida
producera och redigera enklare film och rörligt material
bidra med idéer, struktur och stöd i projektgruppens kommunikationsarbete
Du arbetar nära Vårdsamverkan Fyrbodals processledare och utvecklingsledare för projektet och har en viktig roll i att göra arbetet begripligt, engagerande och tillgängligt.
Om dig
Du har relevant utbildning inom kommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har mycket god förmåga att skriva och uttrycka dig på svenska samt behärskar Microsoft 365 och Adobe-sviten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att producera/redigera film och har kunskap i Vyond, EpiServer och EsMaker. Vi ser gärna även att du har erfarenhet av liknande projekt- eller uppdragssammanhang.
Vi söker en kommunikatör som är nyfiken, lyhörd och trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. Du är prestigelös, flexibel och tycker om att samarbeta och bidra till helheten. Du kan hantera ett högt tempo, är relationsskapande, strukturerad, noggrann, målinriktad, tar initiativ, ser lösningar och kan anpassa kommunikationen efter olika målgrupper.
Tjänstens sysselsättningsgrad är på 50-70% under två år, med tillträde enligt överenskommelse.
Samverkanskontoret är placerat i Uddevalla.
B-körkort erfordras.
Intervjuer planeras till den 6 mars.
