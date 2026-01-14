Kommunikatör till VL/Kollektivtrafikförvaltningen
Vill du bidra till att utveckla kommunikationen kring kollektivtrafiken i Västmanland? Vi söker en kommunikatör som kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att omsätta idéer i praktiken. Hos oss får du en viktig roll i att skapa tydlig, relevant och engagerande kommunikation - som gör skillnad för våra resenärer och utvecklar framtidens kollektivtrafik.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos VL/Kollektivtrafikförvaltningen blir du en del av ett samhällsviktigt uppdrag med stor påverkan på människors vardag. Du ingår i vårt kommunikationsteam och använder din kompetens för att utveckla och genomföra kommunikationsinsatser som påverkar hur kollektivtrafiken upplevs och används. Du ser och håller ihop den kommunikativa helheten och omsätter detta i tydlig, konsekvent och målgruppsanpassad kommunikation. I rollen arbetar du brett med kommunikation men med särskilt fokus på sociala medier, projektkommunikation, trafikinformation och kampanjer. Du skapar innehåll som engagerar, informerar och stärker varumärket - alltid med ett öga för det grafiska och för att hålla en enhetlig visuell profil. Arbetet präglas av snabba omställningar och nära samarbete - både internt med verksamheten och externt med olika aktörer.
I uppdraget ingår att:
• ansvara för strategisk och operativ kommunikation, från analys till genomförande.
• planera, genomföra och följa upp kommunikationskampanjer som engagerar och når rätt målgrupper.
• ansvara för strategier och innehåll i sociala medier för att stärka varumärket och nå våra resenärer.
• ta fram kommunikationsplaner samt driva och utveckla kommunikationsinsatser kopplade till utvecklingsprojekt.
• producera och publicera trafikinformation vid störningar, förändringar och planerade arbeten.
• utveckla och implementera arbetssätt, strukturer och verktyg som effektiviserar kommunikationsarbetet.
• bidra till helhetssyn och långsiktiga mål genom både strategiskt och operativt arbete.
Om arbetsplatsen
Kollektivtrafikförvaltningen är en del av Region Västmanland med ansvar för att planera, driva och utveckla kollektivtrafiken i Västmanland. Vi är tillsammans ungefär 100 personer som arbetar med både allmän och särskild kollektivtrafik.
Allmän kollektivtrafik omfattar regionala tåg- och busslinjer, stadstrafik, inomkommunal trafik och skolskjuts. Den särskilda kollektivtrafiken riktar sig till de som inte kan resa med ordinarie kollektivtrafik - till exempel vid sjukresor, färdtjänst eller särskild skolskjuts.
Förvaltningen leds av en förvaltningsdirektör och är organiserad utifrån tre verksamhetsområden: Trafikförsörjning, Marknad och Stab. Tjänsten som kommunikatör är placerad under verksamhetsområde Marknad.
Arbetsplatsen ligger på Ingenjör Bååths gata 11 i Västerås. Hos oss möts du av ett prestigelöst, engagerat och ansvarsfullt gäng med stort hjärta för samhällsnytta.
Du kommer till en arbetsplats som präglas av god arbetsmiljö, härliga arbetskamrater samt möjligheter till kompetensutveckling.
Våra utvecklings- och karriärvägar inom Kollektivtrafikförvaltningen/VL och Region Västmanland är många och går både vertikalt och horisontellt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom kommunikation, eller motsvarande kompetens, och som trivs i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av kommunikationsarbete i komplexa organisationer och känner dig trygg i din yrkesroll.
I rollen kommer du att planera, producera och publicera innehåll i våra sociala medier samt arbeta med att ta fram och omsätta kommunikationsplaner i praktiken. Vi söker därför dig som är skicklig på att anpassa budskap efter olika målgrupper och kanaler och har en god digital kompetens. Du har erfarenhet av publiceringsverktyg och är van att arbeta enligt grafisk profil, med känsla för både form och innehåll.
Du uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift på svenska och har god vana av att arbeta i Microsoft 365, inklusive Office-programmen och Teams. Har du dessutom erfarenhet av Adobe Creative Cloud ser vi det som meriterande.
Som person är du strukturerad och flexibel med en naturlig nyfikenhet som gör att du trivs i komplexa sammanhang. Du är initiativtagande, lösningsorienterad och prestigelös, med förmåga att driva arbete framåt och samtidigt hantera flera uppgifter parallellt. Med ett relationsskapande arbetssätt samarbetar du lätt med andra och bidrar med kreativitet, ansvarstagande och engagemang i allt du gör.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid, dagtid.
Placeringsort: Västerås
Tillträdesdag/enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 Februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Som en del av rekryteringsprocessen kommer vi använda oss av ett arbetsprov som genomförs i samband med intervjun. Intervjuer planeras under vecka 7.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
