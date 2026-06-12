Kommunikatör till Vidingehem
Vidingehem AB / Marknadsföringsjobb / Växjö Visa alla marknadsföringsjobb i Växjö
2026-06-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vidingehem AB i Växjö
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill arbeta för att Vidingehem ska vara det självklara valet av hyresvärd genom hela livet!
Vi är drygt 140 medarbetare som arbetar med att finnas till hands i vardagen för att göra boendet enkelt och bekvämt för våra hyresgäster.
Vi är stolta över vår goda företagskultur och kan erbjuda en trivsam och framåtriktad arbetsplats.
Vidingehem är en del av Växjö kommun och tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i – idag och i framtiden.
Välkommen till oss på Vidingehem!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss har du en central roll i att utveckla, samordna och kvalitetssäkra vår hyresgästkommunikation. Du arbetar nära verksamheten och driver självständigt utvecklingen av kommunikationen genom hela boenderesan från att identifiera behov och möjligheter till att omsätta dem i konkreta insatser och förbättringar.
Vi söker dig som trivs i en verksamhetsnära roll och som kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett starkt genomförandefokus. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och utvecklar smartare, tydligare och mer proaktiva sätt att kommunicera. Med din pedagogiska förmåga kan du omsätta komplex information till kommunikation som är relevant, lätt att förstå och anpassad efter olika målgrupper.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Arbeta med och utveckla den digitala hyresgästinformationen.
• Vara ett nära kommunikativt stöd till verksamheten i framtagning och utskick av hyresgästinformation.
• Anpassa och kvalitetssäkra kommunikation utifrån målgrupp, kanal och syfte.
• Identifiera utvecklingsbehov och ta initiativ till förbättringar som stärker hyresgästkommunikationen över tid.
• Vara ute i verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till tydlig och relevant kommunikation.
• Driva utveckling av digitala arbetssätt, AI-stöd och smartare kommunikationslösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av kommunikationsarbete, gärna i en verksamhetsnära roll.
• Har en pedagogisk förmåga och kan målgruppsanpassa och förenkla komplex information.
• Tar stort eget ansvar och har förmåga att självständigt driva utvecklingsarbete från idé till genomförande.
• Är strukturerad och van att skapa arbetssätt, processer och tydlighet.
• Är serviceinriktad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med andra.
• Är nyfiken på utveckling och ser möjligheter med AI, digitalisering och smartare arbetssätt.
Vi söker dig som har relevant utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller motsvarande yrkeserfarenhet. Du är van att arbeta i digitala verktyg och kommunikationsplattformar och har en god förståelse för hur kommunikation, system och informationsflöden hänger ihop. Erfarenhet av webb, CRM, fastighetssystem eller andra digitala plattformar kopplade till kundkommunikation är meriterande.
Du motiveras av att omsätta idéer och behov till konkret handling. Du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och uppskattar möjligheten att påverka och utveckla både arbetssätt och kommunikation. Erfarenhet av service och kundkontakt är meriterande.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta som en roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan senast 17 augusti.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kommunikationschef Emelie Ydefjäll Roos.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VH 12/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidingehem AB
(org.nr 556935-3534), https://www.vidingehem.se/
Box 241 (visa karta
)
351 05 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kommunikationschef
Emelie Ydefjäll Roos emelie.ydefjallroos@vidingehem.se Jobbnummer
9960776