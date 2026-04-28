Kommunikatör till Vattenmyndigheten Västerhavet
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer för utvecklingen i Västra Götalands län och våra invånare.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland och ansvarar för IT-verksamheten för landets länsstyrelser.
Nu söker vi en kommunikatör till Vattenmyndigheten Västerhavet.

Dina arbetsuppgifter
Vattenmyndigheten Västerhavet ansvarar för att samordna arbetet med vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Vi söker en kommunikatör som vill arbeta verksamhetsnära och bidra till att göra komplexa vattenfrågor begripliga och engagerande. Rollen är främst operativ men kräver också en god förståelse för hur strategiska vägval inom kommunikation kan bidra till verksamhetens mål.
Som kommunikatör planerar och genomför du kommunikationsinsatser tillsammans med verksamheten. Du arbetar med innehållsproduktion i olika kanaler och bidrar till dialog och samverkan med externa aktörer. På nationell nivå samverkar du med kollegor från andra vattendistrikt i strategiska kommunikationsfrågor.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta att:
planera och genomföra kommunikationsinsatser
producera målgruppsanpassade texter och innehåll
arbeta med webb och digitala kanaler
ta fram presentations- och informationsmaterial
stödja verksamheten i kommunikationsfrågor, alltifrån operativt stöd till att coacha och stötta med övergripande och långsiktiga mål och inriktningar
bidra till planering och genomförande av möten, seminarier och dialogaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleexamen inom kommunikation, journalistik eller motsvarande
erfarenhet av operativt kommunikationsarbete
mycket god förmåga att skriva tydliga och målgruppsanpassade texter
erfarenhet av webbpublicering och digital kommunikation
kunskap om digital tillgänglighetsanpassning på minst grundläggande nivå
mycket goda kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor eller i verksamheter med många samverkanspartner. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med vattenfrågor och vattenförvaltning och/eller vattenmiljö, naturvård, naturförvaltning, biologi eller miljö.Dina personliga egenskaper
Som person är du samarbetsinriktad, strukturerad och initiativtagande. Du har lätt för att sätta dig in i nya sakfrågor och göra dem begripliga för olika målgrupper.
Du arbetar självständigt men trivs också i samarbete med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är ansvarstagande, nyfiken och lösningsorienterad.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du leva upp till Den statliga värdegrunden - Statskontoret.
Om arbetsplatsen
Du kommer att arbeta nära Vattenmyndighetens verksamhet och samtidigt vara en del av Länsstyrelsens kommunikationsfunktion. Arbetet sker i samverkan med många aktörer och bidrar till utvecklingen av en hållbar vattenmiljö.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg
Vi tror på allas lika möjligheter och arbetar aktivt för mångfald. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i begränsad grad. Vi reser i första hand med buss och tåg.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Södra hamngatan 3 (visa karta
)
403 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län Kontakt
Kommunikationschef kommunikationsenheten
Ann-Charlotte Horgby 010-2244236 Jobbnummer
9881138