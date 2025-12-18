Kommunikatör till Uppsala
Bemannia AB (Publ.) / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-12-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Har du arbetat inom kommunikation i minst fem år samt har erfarenhet av att stötta större projekt och förändringsarbeten? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan! Om uppdraget
Vi söker en kommunikatör/kommunikationsstrateg till vår kund i Uppsala för ett uppdrag som startar omgående och pågår 1-3 månader. Omfattningen är 100 %. Arbetsplatsen är i närheten av resecentrum i Uppsala vilket gör det enkelt att pendla. Det finns även möjligt att arbeta på distans viss del av tiden.
Dina arbetsuppgifter
Internt och externt kommunikationsarbete på operativ och strategisk nivå
Planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser
Rådgivning till chefer, uppdragsgivare och kollegor i kommunikationsfrågor
Ta fram budskap, nyhetstexter och innehåll till digitala kanaler och sociala medier
Utforma material för information och marknadsföring
Beställa produktioner från intern produktionsenhet och/eller upphandlade leverantörer
Publicera information på extern och intern webbplatsPubliceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års aktuell arbetslivserfarenhet från liknande/likvärdigt arbete
Erfarenhet av att stötta större projekt och förändringsarbeten
God skribent med vana att skriva målgruppsanpassat för olika kanaler
Kunskap om digital kommunikation, sociala medier och varumärkesbyggande
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign och Photoshop) samt webbpubliceringsverktyg (exempelvis Optimizly/Episerver)
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta:
Med infrastrukturprojekt och/eller samhällsbyggnad
Inom offentlig och/eller politiskt styrd verksamhet
Som inhyrd konsult
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 30 december 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se +46721693000 Jobbnummer
9653961