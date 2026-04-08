Kommunikatör till Tullverket
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som Kommunikatör kommer du bland annat att arbeta med bearbetning och publicering av innehåll på Tullverkets websidor i webbpubliceringssystemet Sitevision. Du förväntas även utföra redaktörsarbete i Sitevision som innefattar bland annat att flytta och bearbeta innehåll från befintliga sidmallar till nya mallar samt att bygga på en påbörjad tvåspråkig webbstruktur.
Vid behov ingår även att utföra andra arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på en kommunikationsavdelning, som exempelvis att skriva, redigera och korrekturläsa texter av innehålls- och nyhetskaraktär samt att hantera inkommande ärenden..
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Kommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid med start så snart som möjligt och beräknas pågå till och med 2026-09-04. Distansarbete kan bli aktuellt med upp till två dagar per vecka efter överenskommelse med chef.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör.
• Kunskap om digital kommunikation, sociala medier och varumärkesbyggande
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.)
• Goda kunskaper och erfarenhet av att arbete i Sitevision de senaste 5 åren
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
• Förmåga att följa principerna för klarspråk och svenska skrivregler
• Erfarenhet av att skriva och arbeta med webbtexter för olika målgrupper
• Erfarenhet av att arbeta med flerspråkig webb
• Du kan följa webbtillgänglighetsriktlinjerna
Uppdrag placerade i säkerhetsklassade miljöer kan innebära att en säkerhetskontroll ska genomföras innan uppdragsstart.
Efter genomförd intervju med Tullverket ska även ett skrivtest utföras.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan arbetspsykologiska tester förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag är 2026-04-13
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
