Kommunikatör till Trosa kommunkontor
2026-03-18
I Trosa kommun gör närheten skillnad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och ett tydligt samhällsuppdrag. Här får du använda din kompetens, utvecklas i din roll och arbeta tillsammans med engagerade kollegor för dem vi finns till för.
Som kommunikatör i Trosa kommun får du chansen att vara en del av en framgångssaga som pågått i över 400 år. Från att vara Sörmlands fattigaste hörn till en kommun i Sveriges framkant. Nyckeln till den framgången ligger hos invånarna och därför utgår vår fastlagda kurs från dem. För att vi som kommun ska lyckas behöver vi engagerade medarbetare, något som vi ödmjukt konstaterar att vi även där ligger i Sveriges framkant. En hörnpelare i att lyckas med nöjda invånare och engagerade medarbetare är kommunikation - det är där du kommer in!
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Hos oss ges du alla möjligheter att utvecklas, att vara en del av något meningsfullt och känna att din insats gör skillnad. I din roll som kommunikatör kommer du att vara ett betydande stöd till de verksamheter som du ansvarar för. Du tillhör kommunikationsenheten som är en del av kommunkontoret där vi förenas av vårt uppdrag att stötta kärnverksamheten och utveckla vår organisation. Vi arbetar brett och lokalt med kommunikation. Det innebär att den primära målgruppen är invånarna, företagen och besökarna som vistas i vår kommun.
VEM SÖKER VI?
Du som söker har:
• akademisk examen med relevant inriktning
• erfarenhet av att skriva och formge professionellt
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Adobe Creative Cloud
• erfarenhet av Content Creation och webbpublicering
• erfarenhet av digitala kanaler
• B-körkort, manuell
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• att ha arbetat med e-tjänster och/eller rörlig media
• WordPress
Du har en intuitiv känsla för ord och bild, och utför ditt uppdrag med fokus på invånarnas behov liksom kollegorna i vår organisation. Du behöver kunna skapa och underhålla relationer i organisationen, och kan balansera lyhördhet med integritet och ett gott bemötande gentemot såväl externa som interna kontakter.
Trosa är en liten kommun vilket ställer krav på att du står stadigt i det kommunikativa grundhantverket, men lyfter fritt inför att utvecklas, lära dig nytt och tänka om. Du kommer att ges stora möjligheter att utveckla dina idéer och färdigheter. Tjänsten kommer även att ställa krav på flexibilitet och att hitta okonventionella lösningar för att lyckas med vårt gemensamma uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
Ett gott klimat med stor arbetsglädje, nära till din chef och dina kollegor, en omväxlande tjänst med stora möjligheter att få frihet under ansvar där kreativitet och innovation uppmuntras.
Du får även:
• Flexibla arbetstider
• Förmånliga semestervillkor
• Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
• Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
• Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
• Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
• Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
• Introduktionsdag för alla nyanställda
• Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
• Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt kollektivavtal
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Augusti 2026
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
https://www.trosa.se/ Kontakt
Kommunikationschef
Richard Kihlgren richard.kihlgren@trosa.se 070-316 22 07
9803694