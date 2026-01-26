Kommunikatör till Tillväxtverksamhet, Härnösand
2026-01-26
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara med och forma framtidens utveckling i Västernorrland?
Inom förvaltningen Regional utveckling leder vi arbetet med Västernorrlands regionala tillväxtfrågor - ett uppdrag som är centralt för att skapa hållbar och långsiktig utveckling i vår region. Mycket av vårt utvecklingsarbete bedrivs i projektform. Projekten varierar i karaktär men alla har behov av kommunikation i olika utsträckning, oftast både internt och externt. Projekten har olika inriktning, allt från kompetensförsörjning till politiskt påverkansarbete eller infrastruktur.
Vi har i dag en projektkommunikatör men behöver förstärka området när nya projekt startar. Vi söker därför en kommunikatör till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kommunikatör till Tillväxtverksamhet, HärnösandPubliceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som en del i teamet för Enheten för regional planering och infrastruktur bidrar du till helheten och även till Tillväxtverksamheten i stort, en viktig gränsgångare och rådgivare i olika frågor. Du jobbar nära verksamhetens medarbetare och har själv möjlighet att påverka upplägget av arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kommunikationsplanering
Rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor
Skapa engagerande innehåll i våra olika kanaler
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap
Har några års arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Kreativ
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "70:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Mikael Kristiansson +4661184129 Jobbnummer
9703186