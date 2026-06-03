Kommunikatör till statlig myndighet
Adecco Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vi söker en kommunikatör till en myndighet med fokus på klimat- och miljörelaterad kommunikation. I rollen arbetar du tillsammans med kollegor för att stärka kommunikationen kring hållbar utveckling, biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan. Uppdraget är placerat i en verksamhet med ett brett ansvar inom hållbarhets- och miljörelaterade frågor, där arbetet bedrivs både nationellt och i internationella sammanhang. Rollen omfattar områden som klimat, resursanvändning, cirkulära flöden och kunskapsutveckling, och bidrar till en långsiktig och robust samhällsutveckling.
Du blir en del av en kommunikationsfunktion med medarbetare på flera orter. Gruppen ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av intern och extern kommunikation. Uppdraget innebär nära samarbete med kollegor och rapportering till ansvarig chef.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Arbeta med kommunikation inom flera olika ämnesområden nära verksamheten
• Delta i arbetsgrupper och bidra med kommunikativ kompetens
• Målgruppsanpassa budskap och göra komplex information lättillgänglig
• Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser, både internt och externt
• Ta fram och bearbeta redaktionellt innehåll såsom nyheter och texter
• Producera och anpassa innehåll i olika format, exempelvis text, bild och film
• Samverka med olika intressenter såsom offentliga aktörer och organisationer
• Arbeta operativt i flera parallella projekt och prioritera utifrån behov
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med start 2026-08-17 och beräknas pågå till och med 2026-12-31.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
• Kunskap om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap om varumärkesbyggnad
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande
• Mycket god förmåga att skriva och anpassa olika typer av texter från kortare copy till nyhetsartiklar och faktabaserat webbinnehåll
• Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt inom kommunikation
• Erfarenhet av att skapa, anpassa och kvalitetssäkra innehåll för olika digitala kanaler
• Intresse för omvärldsbevakning och förmåga att omsätta insikter till värdeskapande kommunikation
Om dig
För att lyckas i rollen som kommunikatör ser vi att du är en kommunikativ person som trivs med att arbeta nära andra och delar med dig av din kunskap på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och arbetar självständigt när det behövs. Vidare ser vi att du känner dig trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde och drivs av att bidra till framdrift och resultat. Du har ett omvärldsintresse med förmåga att fånga upp trender och relevanta händelser samt omsätta dessa till värdeskapande kommunikation.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-14.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9945756