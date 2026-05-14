Kommunikatör till statlig myndighet
2026-05-14
Publiceringsdatum2026-05-14Om tjänsten
Vi söker två erfarna Kommunikatörer för uppdrag på en statlig expertmyndighet med flertalet uppdrag från regeringen. Arbetet som Kommunikatör innebär i stor utsträckning att du ska identifiera och kontakta olika aktörer på den svenska arbetsmarknaden för att informera om den offentliga omställningsorganisationens uppdrag. Organisationens uppdrag innebär att ge grundläggande omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare utan kollektivavtal, registrera, besluta om statlig ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer samt uppföljning.
I denna tjänst kan följande arbetsuppgifter förekomma:
• Internt och externt kommunikationsarbete på strategisk och operativ nivå för att nå målgrupper genom andra aktörer.
• Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatserna med aktörer såväl regionalt som nationellt i Sverige.
• Bidra med erfarenheter från genomfört arbete i kommande målgruppsundersökningar
• Delta i arbetet med att ta fram målgruppsanpassat informationsmaterial
• Insatser för att stärka organisationens varumärke.
• Följa upp och dokumentera arbetet samt att ha löpande dialoger med uppdragsgivaren.
Målsättningen är att finna kanaler som kan användas för att öka kunskapen hos berörda aktörer eller personer om de stöd som organisationen ger. Arbetet handlar också om att utforska aktörerna inom olika branscher för att få bättre kunskap om vilka de är och möjlighet till samverkan. I arbetet ingår också att följa upp och dokumentera arbetet samt att ha löpande dialoger med uppdragsgivaren. Du kommer att arbeta självständigt och vara drivande i hela arbetsprocessen.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsterna som som Kommunikatör är konsultuppdrag på heltid under vardera ett år.
Avtalsstart är den 23 juni 2026 och börjar med en introduktion. Uppdraget beräknas pågå till och med den 30 juni 2027.
Arbetet utförs i huvudsak på myndighetens kontor i centrala Stockholm. Resor till Karlstad där organisationen också är verksamma förekommer med jämna mellanrum. Även resor i Sverige kan förekomma under uppdraget.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning
• Minst fem (5) års aktuell arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Kunskaper om strategisk kommunikationsledning och varumärkesbyggande
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av strategisk kommunikation i offentlig förvaltning
• Arbetslivserfarenhet av digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap och erfarenhet av Klarspråk i komplexa texter
• Arbetslivserfarenhet på annan omställningsorganisation, arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation
• Har drivit olika typer av projekt eller kommunikationsarbeten som relaterar till arbetsuppgiften
• Kommunicera obehindrat på engelska såväl i tal som skrift
• Erfarenhet av sälj- eller marknadsföringsarbete som omfattar löpande information till olika målgrupper eller aktörer
Om dig
Vi söker en analytisk och noggrann person med god kommunikativ förmåga och förståelse för arbetsprocesser. Du är självgående, strukturerad och kan fatta egna beslut. Du arbetar serviceinriktat, med god samarbets- och initiativförmågaför att hitta lösningar. Dessutom har du lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter med noggrann hantering av information.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester i denna process. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-05-25
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
